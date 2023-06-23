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≡ 1 млн тенге угрозами и побоями выманила группа молодых костанайцев у ровесника
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47042
1 млн тенге угрозами и побоями выманила группа молодых костанайцев у ровесника
Отправлено: 23.06.23 - 00:01
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Полиция задержала группу вымогателей в областном центре. В ней состояло три человека в возрасте от 18 до 20 лет. Их жертвой стал 21-летний местный житель, у которого они требовали 6 млн тенге.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26862
Re: 1 млн тенге угрозами и побоями выманила группа молодых...
Отправлено: 23.06.23 - 00:01
#1
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Три человека наврят ли.
Это просто бойцы.
Наводчики, хозяева, помогалки в силовых структурах..
У меня даже Амирка не поверит этой чуши..
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