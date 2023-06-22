Отправлено: - 19:49

111:

А ты нашел какой там смысл? Никакого? Тогда зачем говоришь про смысл?

Цитата:Ты чё раздухарился, алё? Я всего лишь написал о том, чтобы давать информацию целиком, а не кастрированную до безобразия и без ссылок на источник. Я дал ссылку на оригинал статьи, которой у тебя не было, ну разве что ватное болото тебе методичку подкинуло. А смысл в любой информации каждый ищет себе сам. Я своё мнение никому не навязываю, в отличие от тебя. А ты чёто так возбудился, я смотрю