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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26862
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 18:34
#6826
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Какой красивый коммент



Дополнение



[Исправлено: 111, 22.06.2023 - 18:36]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9402
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 19:08
#6827
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УЧЕНЬЕ-ТЬМА!
Добрались до книг: Зеленский запретил ввозить литературу из России и Беларуси
Закон о запрете импорта издательской продукции из России и Беларуси подписан Зеленским. Этот указ Киев направил в Европейский союз, чтобы оценить, не нарушает ли он права меньшинств на Украине.Стоит отметить, что раньше против этого закона высказалось Министерство юстиции Украины, указавшее на нарушение конституции страны, и также МИД, который побоялся, что из-за такого закона могут возникнуть проблемы со "вступлением" Украины в ЕС.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9402
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 19:09
#6828
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СТАТИСТИКА
Запад воюет до последнего украинца: Путин и Патрушев доказали цифрами
Запад собирается поставлять Украине дополнительную зарубежную технику, сообщил президент России Владимир Путин. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев добавил, что техника западного образца продолжает уничтожаться на фронте.Глава государства отметил, что технику можно поставить и дополнительно, но вот мобилизационный резерв безграничным не является. И отсюда напрашивается конкретный вывод.

- Похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца, - сказал Путин.Патрушев, в свою очередь, сообщил, что с 4 по 21 июня ВС России уничтожили 246 украинских танков, из которых 13 — западного образца. Также Вооружённые силы России уничтожили более 13 тысяч украинских боевиков, задействованных в ходе контрнаступления ВСУ.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9402
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 19:14
#6829
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НАЙТИ И НАДРУГАТЬСЯ
В Харькове неонацисты объявили охоту на девушку-подростка, спевшую гимн России
Одним из главных событий в украинских социальных сетях стало видео из Харькова, на котором несовершеннолетняя девушка исполняет гимн России в центре города, в непосредственной близости от областной администрации.

По информации ряда телеграм-каналов, мужественный поступок юной харьковчанки не остался незамеченным местными националистами, которые не только призвали СБУ наказать девушку-подростка (по предварительным данным, её имя София), но и угрожают ей физиеческой расправой и надругательством.Как сообщает телеграм-канал журналиста Сергея Карнаухова, в настоящий момент харьковчанка задержана местными спецслужбами, а её социальные сети, судя по всему, контролируются националистами.Более подробные сведения о судьбе девушки на данный момент отсутствуют.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1543
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 19:49
#6830
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Цитата:
111:
А ты нашел какой там смысл? Никакого? Тогда зачем говоришь про смысл?

Ты чё раздухарился, алё? Я всего лишь написал о том, чтобы давать информацию целиком, а не кастрированную до безобразия и без ссылок на источник. Я дал ссылку на оригинал статьи, которой у тебя не было, ну разве что ватное болото тебе методичку подкинуло. А смысл в любой информации каждый ищет себе сам. Я своё мнение никому не навязываю, в отличие от тебя. А ты чёто так возбудился, я смотрю :lol: 8-) :-o
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1543
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 19:52
#6831
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Цитата:
111:
Какой красивый коммент

Странно, что карта на вукраинськой мове. Так кто писал этот коммент? :lol: 8-) :-o
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12692
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 23:40
#6832
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Марик че тебе купить эти наклейки? Наклеешь на тойоту и будешь гонять по городу как самый путевый пацан
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26862
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 23:43
#6833
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Цитата:
Сыкымы:
Я дал ссылку на оригинал статьи, которой у тебя не было

Хех..
Если я сделал с нее скрин, как не было?
Все было.
Просто решил проверить z-патриотов на знание и память Риа новостей, Киселевского канала на предмет патриотических знаний..
Как видим проверка прошла успешно.
Еще и пяти минут как говорится не прошло, а экзамен успешно сдан!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26862
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 23:46
#6834
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Цитата:
Vit:
Наклеешь на тойоту и

Ты думаешь свастика Z, наклеенная везде на патриотах бункерного добавляет им мозга?
Нет, она развивает в них раболепие и холопство перед сюзереном..
Я не намерен на себя клеить что то, даже портрет Токаева..
Нельзя лизать зад власти, какой бы она не была.
Странно, что ты не знаешь этого...
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
67
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.06.23 - 00:19
#6835
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Цитата:
Skeptic:
Очень рекомендую послушать всем.

благодарю за ссылку, весьма любопытно и познавательно. впрочем, для полноты картины лично мне было вполне достаточно упоминания в одном из ваших комментариев "плана даллеса". но я всё равно послушал с удовольствием, чтобы, знаете ли, ознакомится с трендами "передовой" мысли.
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