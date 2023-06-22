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В Костанае директор мясокомбината подозревается в создании ОПГ, члены которой похищали субсидии
В Костанае директор мясокомбината подозревается в создании ОПГ, члены которой похищали субсидии
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