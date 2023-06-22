Victor Yang Вы очень молоды просто в плане форумного возраста))) согласен. и это немного причиняет неудобства - отправив сообщение, сообщение "висит" на проверке модератора. и уже когда закончилась проверка и сообщение стало видно, форум ушёл на стр., или на 2 стр. вперёд. полагаю нужна презумция по которой идёт проверка сообщений модератором только после если пользователь дискредитировал себя.
Сыкымы: Сделал ты это менно с целью исказить смысл статьи. Бо́
Ты там не понял смысла? Смысл в том, что хватит гнать неподготовленных сварщиков, мебельщиков и прочих, умирать на войне вам, z-патриотам. Смысл в переговорах. А ты нашел какой там смысл? Никакого? Тогда зачем говоришь про смысл?
ТОЧКИ НАД И Пригожин заявил, что русские бойцы отступают. Последовал честный ответ.
Накануне основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принёс неутешительные новости с фронта. В своём комментарии он заявил, что большие территории отданы врагу – в ходе наступления ВСУ нашим пришлось отступить, и теперь украинские боевики пытаются продвинуться к Молочному Лиману, чтобы отсечь Донбасс.Были названы конкретные населённые пункты, якобы отданные врагу. В частности, сообщалось о прорывах под Токмаком. Или, например, взятии Пятихаток. Также подчёркивалась передача врагу Рабочего, Садового, Урожайного…
Словом, много чего было сказано. Общий смысл: нам говорят неправду о наступлении ВСУ.Спустя несколько часов информация была… скорректирована парнями с фронта. Короткий опрос сделал военкор Александр Сладков. Оказалось, что ситуация иная. Большие территории врагу не отданы. В Пятихатках ВСУ пожгли. В Работино врага нет, над Токмаком наступление не продвигается. Не было и переправы врага через Днепр.
Да, ситуация на фронте меняется постоянно. Но не исключено, что кто-то ввёл Пригожина в заблуждение, в результате основателю ЧВК "Вагнер" пришлось давать повторный комментарий, уже без наименований населённых пунктов.Сладков сделал общий центристский вывод: "По сути - боевые действия продолжаются. Никто не говорит, что победа уже у нас в кармане. Действительно помощь и доукомплектование на передке не помешают. Но об успехах ВСУ в этой летней кампании говорить нельзя. Мужики наши там на фронте воюют, не щадят себя, зачем их так прикладывать?".
От себя можем добавить следующее. Наступление ВСУ, действительно, превратилось в "ореховскую мясорубку". Отдельные населённые пункты передаются из рук в руки, ситуация, действительно, напряжённая. Враг бросает силы волнами – одну за другой. До сегодняшнего относительного затишья так было постоянно. И, как подчёркивал военный обозреватель Царьграда Влад Шлепченко по следам бесед с нашими героями, врагу приходится идти на "мясные штурмы". А трупы павших солдат ВСУ давно никто не забирает.Это сложная битва. Основные силы ВСУ ещё в резерве. Так что не стоит накалять обстановку спорами. Ведь все мы делаем одно дело ради Победы.
ПЕРВЫЙ СОРТ НА ВЫХОД Люди "первого сорта" на фронте. Гордость украинской нации решили запихнуть в мясорубку. Что дальше?
Обитатели западных украинских областей были костяком всех майданов и кастой неприкасаемых. Их старались не трогать, так как они - опора власти, надёжные националисты, особо ненавидящие всё русское.Но вдруг местный военком издал приказ о мобилизации всех автомобилей и обязательной явке всех военнообязанных в течение 10 дней.Отныне также запрещены все плановые госпитализации мужчин от 18 до 59 лет без согласования с Центром комплектования (военкоматом). Даже врач скорой помощи не может отправить больного украинца в стационар без визы военкомата.
За неисполнение приказов – пока ещё не расстрел, но уже уголовная ответственность.Подобных жёстких мер Западенщина не знала все три десятка лет украинской незалежности. Её обитатели традиционно составляли костяк всех националистических протестов, именно они кидали бутылки с зажигательной смесью в "Беркут" и орали песни про Бандеру на площадях.
Кстати, захват обладминистраций в 2014-м начался именно с западенцпев. Потом, на майданной эйфории многие из них потянулись на Восток убивать "сепаров". Издалека это виделось увлекательным сафари, в ходе которого можно было сполна удовлетворить потаённую жажду убийств, издевательств над людьми и грабежей. Но, получив от ополченцев Донбасса в первых же боях по зубам, западенцы в момент потеряли интерес к освободительному походу. Так, в самом начале пресловутого АТО западенский тербат "Прикарпатье" банально бросил свои позиции под Иловайском. А 51-я бригада из Волыни была расформирована после того, как её бойцы начали массово сдаваться в плен ополченцам.
Затем жители западных областей сосредоточились на привычном для них деле – "заробитчанстве". То есть поездках на заработки в вожделенную для них Европу. А там их ждали в основном свинарники и теплицы Польши. Однако с началом СВО официальный Киев европейскую лавочку прикрыл – 24 февраля 2022 года Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, запретив покидать страну всем гражданам мужского пола от 18 до 60 лет. Но хитроумные западенцы не растерялись, а побежали массово записываться в тероборону. Нужно было охранять родные просторы и искать внутреннего врага. Чем они со рвением и занялись, приматывая скотчем со спущенными штанами к столбам мелких воришек и неугодных соседей.
О том, почему Киев так жёстко взялся за западенцев, Царьграду рассказал глава федеральной общественной организации "Украинцы России", член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько."Западенцы – это украинцы "первого сорта", их старались не трогать. Это опора власти, надёжные националисты, у которых русофобия в крови. Это люди, которые используют не литературный украинский язык, конечно (на нём вообще мало кто на Украине говорит), а свой вариант суржика. То есть, повторюсь, они не относятся к русской культуре, и в рамках её влияния не находятся".
– Во-вторых, это территория, которая ещё в 90-е была достаточно быстро деиндустриализирована. Мужское население оттуда уезжало на заработки в Европу почти в полном составе. Дома в основном оставались женщины, подростки, старики. И вот сейчас гребут в массе своей тех подростков, что в 90-е остались с родителями.
– В силу катастрофических потерь на фронте. Такое уже было в Третьем рейхе. Это называется тотальная мобилизация: на фронт набирают всех от 18 до 59 лет. И велика вероятность, что когда потерь будет ещё больше, этот возрастной порог также расширят: например, от 14 до 65 лет. Прецеденты мы уже видим, да и сама Украина их не скрывает - там существуют лагеря, где готовят 12-летних подростков.
С другой стороны, должен заметить, что сейчас и в Одессе гребут всех, в том числе употребляющих наркотики. До майдана в Нацгвардию Украины не брали людей, например, с наличием татуировок. А сейчас ограничений нет. Был прецедент, когда на фронт попал человек 1952 года рождения. Повестки приходят людям, которые давно числятся инвалидами, без конечностей, утратившими зрение. Для чего это делается? Чтобы их мобилизовать и отчитаться.
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