Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница Костаная за то, что водитель автобуса ударил ее по руке
5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница Костаная за то, что водитель автобуса ударил ее по руке
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47040
5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница Костаная за то, что водитель автобуса ударил ее по руке
Отправлено: 22.06.23 - 14:54
- 26 апреля этого года я ехала в автобусе маршрута № 13, и так как водитель Арман Шаймердинов долго стоял на остановке, я попросила его показать мне график движения автобуса, который висел на панели, прикрытый бумагой, - рассказала Ильиных.
Читать новость
Читать новость
Re: 5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница...
Отправлено: 22.06.23 - 14:54
Бедные водители че они только не терпят от пасажиров. Села в автобус за сраные 100 тенге на которые сегодня даже пирожок не купишь и качает права. Давай извозчик вези меня быстро. .
П.С Уважаемый акимат подымайте проезд до 500 т. Всё равно население у нас дикое и не ценят труд других людей. Пусть платят как положено и не фиг за счёт государства кататся на халяву.
П.С Уважаемый акимат подымайте проезд до 500 т. Всё равно население у нас дикое и не ценят труд других людей. Пусть платят как положено и не фиг за счёт государства кататся на халяву.
Re: 5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница...
Отправлено: 22.06.23 - 14:56
Дотронуться до руки - и сразу уволить? Мадама не промах, совсем не промах.
И сразу 5 миллионов компенсации. Не треснет ли?)
И сразу 5 миллионов компенсации. Не треснет ли?)
Re: 5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница...
Отправлено: 22.06.23 - 14:58
Цитата:
Можно ожидать слушания новые?) Типа предложение из народа появилось, мы не можем остаться в стороне
подымайте проезд до 500 т.
Можно ожидать слушания новые?) Типа предложение из народа появилось, мы не можем остаться в стороне
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3159
5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница Костаная за то, что водитель автобуса ударил ее по руке
Отправлено: 22.06.23 - 15:04
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25933
5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница Костаная за то, что водитель автобуса ударил ее по руке
Отправлено: 22.06.23 - 15:04
Цитата:
Согласен с Виталиком...
Vit:
Уважаемый акимат подымайте проезд до 500 т.
Уважаемый акимат подымайте проезд до 500 т.
Согласен с Виталиком...
Re: 5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница...
Отправлено: 22.06.23 - 15:14
Цитата:
Если ждать нормальный автобус (а не эти коробчушки на 20 человек), выдерживающий заявленный интервал (а не задерживающийся минут на 15) в нормальных остановках (а не в этих кривостоящих ржавых аквариумах с гербом) то можно и за 500. А сейчас думаю и 100 многовато будет.
Пусть платят как положено и не фиг за счёт государства кататся на халяву.
Если ждать нормальный автобус (а не эти коробчушки на 20 человек), выдерживающий заявленный интервал (а не задерживающийся минут на 15) в нормальных остановках (а не в этих кривостоящих ржавых аквариумах с гербом) то можно и за 500. А сейчас думаю и 100 многовато будет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6158
Re: 5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница...
Отправлено: 22.06.23 - 15:26
Какие мы ранимые, вас в южном мегаполисе оттаскали бы за волосы и отпинали, там при мне кондукторша выпинала из салона старушку за то что хотела бесплатно проехать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13752
Re: 5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница...
Отправлено: 22.06.23 - 15:54
Цитата:
действительно это дебильная практика выкатить с базы раньше времени собрать на нужных участках больше народу а потом стоять по 15 минут из за того что опередил график
раньше это было редкостью но сейчас это прям уже стабильно
люди которые расчитыают что сели в автобус и во время прибудут на место в итоге теряют время а водилам похрен они главное полный салон набили в пекло и стоят ждут, учитвая что у водилы есть окошко а весь автоубс как запертая банка то пора уже лишнее выжидание на остановках расценивать как издевательство и выкидвыать водителя из салона желательно через мелкое окошко))) поэтому возмущение женщины вполне логичны и оправданы ты либо едь по графику либо не нервничай и сиди слушай когда тебе высказывают недвольство
Цитата:
женщине чисто из принципа нужно давить дальше чтобы руководство ИП публично принесло извенения
а то главное они водилу наказали и тишина
видать очень принципиальные раз не решили извиняться ну раз так то их ждут еще иски в скором времени)Цитата:
пассажир платит 100 плюс из бюджета ему дают 100 тенге субсидий чтобы они сидел и не выеживался с наглой миной
не нравиться что то вон иди на камазы.....но что-то не идут знают что за рейс они стабильно на автоубсе получат под 40 штук что в смене 2 через 2 накапает до 600 штук
нормальная сумма для перевозчика
Арман Шаймердинов долго стоял на остановке, я попросила его показать мне график движения автобуса, который висел на панели, прикрытый бумагой, - рассказала Ильиных. - Шаймердинов мельком показал его, но мне все равно не было видно. Я потянулась, чтобы рукой поднять бумагу, и в этот момент он ударил меня по руке. Так как водитель никак не извинился
действительно это дебильная практика выкатить с базы раньше времени собрать на нужных участках больше народу а потом стоять по 15 минут из за того что опередил график
раньше это было редкостью но сейчас это прям уже стабильно
люди которые расчитыают что сели в автобус и во время прибудут на место в итоге теряют время а водилам похрен они главное полный салон набили в пекло и стоят ждут, учитвая что у водилы есть окошко а весь автоубс как запертая банка то пора уже лишнее выжидание на остановках расценивать как издевательство и выкидвыать водителя из салона желательно через мелкое окошко))) поэтому возмущение женщины вполне логичны и оправданы ты либо едь по графику либо не нервничай и сиди слушай когда тебе высказывают недвольство
Цитата:
Поскольку Шаймердинова не уволили и перед Ильиных не извинились
женщине чисто из принципа нужно давить дальше чтобы руководство ИП публично принесло извенения
а то главное они водилу наказали и тишина
видать очень принципиальные раз не решили извиняться ну раз так то их ждут еще иски в скором времени)Цитата:
Vit:
Бедные водители че они только не терпят от пасажиров. Села в автобус за сраные 100 тенге на которые сегодня даже пирожок не купишь и качает права.
Бедные водители че они только не терпят от пасажиров. Села в автобус за сраные 100 тенге на которые сегодня даже пирожок не купишь и качает права.
пассажир платит 100 плюс из бюджета ему дают 100 тенге субсидий чтобы они сидел и не выеживался с наглой миной
не нравиться что то вон иди на камазы.....но что-то не идут знают что за рейс они стабильно на автоубсе получат под 40 штук что в смене 2 через 2 накапает до 600 штук
нормальная сумма для перевозчика
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 26854
Re: 5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница...
Отправлено: 22.06.23 - 16:54
Бабка какпя то скудоумная, точнее мошенница, на бабло разводит..
п
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 18.08.16
- Сообщений:
- 164
Re: 5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница...
Отправлено: 22.06.23 - 17:07
Интересно, требование 5 млн судебно-медицинской экспертизой зафиксировала? Как понять она хотела посмотреть его график движения, если обычно он висит у них на козырьке. Значит она подошла в плотную к его водительскому месту, всеми грудями и подмышками навалилась на его лицо (он же сидел) и начала что-то внаглую смотреть. Засеки время, поругайся, напиши жалобу, но не нарушай личные границы водителя как человека.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7751
Re: 5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница...
Отправлено: 22.06.23 - 17:08
------------Открываешь карту , и видишь где какой автобус , троллейбус, трамвай движется ---- элементарно !!!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4909
Re: 5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница...
Отправлено: 22.06.23 - 18:02
Цитата:
нееее, сейчас проблемно с этим.. автобусы некоторые идут по "левым улицам" (из-за ремонта на Абая), а программы не отражают маршруты в итоге.
Гога:
крываешь карту , и в
крываешь карту , и в
нееее, сейчас проблемно с этим.. автобусы некоторые идут по "левым улицам" (из-за ремонта на Абая), а программы не отражают маршруты в итоге.
Re: 5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница...
Отправлено: 22.06.23 - 18:30
Цитата:
Дело не в зп. Не люблю людей которые скандалят на ровном месте. Я всегда сравниваю по себе. Я тоже иногда, правда очень редко но пользуюсь автобусом. Молча зайду, сяду у окошка и сижу в носу ковыряюсь. И мне нет дела какой у него там график опаздывает он на 10 минут или спешит. Я молча доехал до нужной остановки, вышел и пошёл дальше по своим делам и уже через 2 минуты я и забыл кто там сидел за рулём. А если б я опаздывал куда либо, то я точно бы не выбрал автобус а сел бы в такси.
А теперь про скандалиху) 5 лямов ей не кто не даст. А нервов она истрепала уже кучу и себе и людям. Хотя себе врятли, возможно это ее обычное состояние.
abaika95:
Дело не в зп. Не люблю людей которые скандалят на ровном месте. Я всегда сравниваю по себе. Я тоже иногда, правда очень редко но пользуюсь автобусом. Молча зайду, сяду у окошка и сижу в носу ковыряюсь. И мне нет дела какой у него там график опаздывает он на 10 минут или спешит. Я молча доехал до нужной остановки, вышел и пошёл дальше по своим делам и уже через 2 минуты я и забыл кто там сидел за рулём. А если б я опаздывал куда либо, то я точно бы не выбрал автобус а сел бы в такси.
А теперь про скандалиху) 5 лямов ей не кто не даст. А нервов она истрепала уже кучу и себе и людям. Хотя себе врятли, возможно это ее обычное состояние.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 30
|Зарегистрированные пользователи: vofkakst
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать