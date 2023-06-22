Отправлено: - 15:54

Арман Шаймердинов долго стоял на остановке, я попросила его показать мне график движения автобуса, который висел на панели, прикрытый бумагой, - рассказала Ильиных. - Шаймердинов мельком показал его, но мне все равно не было видно. Я потянулась, чтобы рукой поднять бумагу, и в этот момент он ударил меня по руке. Так как водитель никак не извинился



Поскольку Шаймердинова не уволили и перед Ильиных не извинились



Vit:

Бедные водители че они только не терпят от пасажиров. Села в автобус за сраные 100 тенге на которые сегодня даже пирожок не купишь и качает права.

Цитата:действительно это дебильная практика выкатить с базы раньше времени собрать на нужных участках больше народу а потом стоять по 15 минут из за того что опередил графикраньше это было редкостью но сейчас это прям уже стабильнолюди которые расчитыают что сели в автобус и во время прибудут на место в итоге теряют время а водилам похрен они главное полный салон набили в пекло и стоят ждут, учитвая что у водилы есть окошко а весь автоубс как запертая банка то пора уже лишнее выжидание на остановках расценивать как издевательство и выкидвыать водителя из салона желательно через мелкое окошко))) поэтому возмущение женщины вполне логичны и оправданы ты либо едь по графику либо не нервничай и сиди слушай когда тебе высказывают недвольствоЦитата:женщине чисто из принципа нужно давить дальше чтобы руководство ИП публично принесло извененияа то главное они водилу наказали и тишинавидать очень принципиальные раз не решили извиняться ну раз так то их ждут еще иски в скором времени)Цитата:пассажир платит 100 плюс из бюджета ему дают 100 тенге субсидий чтобы они сидел и не выеживался с наглой минойне нравиться что то вон иди на камазы.....но что-то не идут знают что за рейс они стабильно на автоубсе получат под 40 штук что в смене 2 через 2 накапает до 600 штукнормальная сумма для перевозчика