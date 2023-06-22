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≡ 5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница Костаная за то, что водитель автобуса ударил ее по руке
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47040
5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница Костаная за то, что водитель автобуса ударил ее по руке
Отправлено: 22.06.23 - 14:54
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- 26 апреля этого года я ехала в автобусе маршрута № 13, и так как водитель Арман Шаймердинов долго стоял на остановке, я попросила его показать мне график движения автобуса, который висел на панели, прикрытый бумагой, - рассказала Ильиных.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12691
Re: 5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница...
Отправлено: 22.06.23 - 14:54
#1
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Бедные водители че они только не терпят от пасажиров. Села в автобус за сраные 100 тенге на которые сегодня даже пирожок не купишь и качает права. Давай извозчик вези меня быстро. .
П.С Уважаемый акимат подымайте проезд до 500 т. Всё равно население у нас дикое и не ценят труд других людей. Пусть платят как положено и не фиг за счёт государства кататся на халяву.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
558
Re: 5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница...
Отправлено: 22.06.23 - 14:56
#2
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Дотронуться до руки - и сразу уволить? Мадама не промах, совсем не промах.
И сразу 5 миллионов компенсации. Не треснет ли?)
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
558
Re: 5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница...
Отправлено: 22.06.23 - 14:58
#3
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Цитата:
подымайте проезд до 500 т. 


Можно ожидать слушания новые?) Типа предложение из народа появилось, мы не можем остаться в стороне :lol: :lol: :lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3159
5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница Костаная за то, что водитель автобуса ударил ее по руке
Отправлено: 22.06.23 - 15:04
#4
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25933
5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница Костаная за то, что водитель автобуса ударил ее по руке
Отправлено: 22.06.23 - 15:04
#5
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Цитата:
Vit:
Уважаемый акимат подымайте проезд до 500 т.

Согласен с Виталиком... :oops:
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
558
Re: 5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница...
Отправлено: 22.06.23 - 15:14
#6
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Цитата:
Пусть платят как положено и не фиг за счёт государства кататся на халяву.

Если ждать нормальный автобус (а не эти коробчушки на 20 человек), выдерживающий заявленный интервал (а не задерживающийся минут на 15) в нормальных остановках (а не в этих кривостоящих ржавых аквариумах с гербом) то можно и за 500. А сейчас думаю и 100 многовато будет.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6158
Re: 5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница...
Отправлено: 22.06.23 - 15:26
#7
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Какие мы ранимые, вас в южном мегаполисе оттаскали бы за волосы и отпинали, там при мне кондукторша выпинала из салона старушку за то что хотела бесплатно проехать
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13752
Re: 5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница...
Отправлено: 22.06.23 - 15:54
#8
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Цитата:
Арман Шаймердинов долго стоял на остановке, я попросила его показать мне график движения автобуса, который висел на панели, прикрытый бумагой, - рассказала Ильиных. - Шаймердинов мельком показал его, но мне все равно не было видно. Я потянулась, чтобы рукой поднять бумагу, и в этот момент он ударил меня по руке. Так как водитель никак не извинился


действительно это дебильная практика выкатить с базы раньше времени собрать на нужных участках больше народу а потом стоять по 15 минут из за того что опередил график
раньше это было редкостью но сейчас это прям уже стабильно
люди которые расчитыают что сели в автобус и во время прибудут на место в итоге теряют время а водилам похрен они главное полный салон набили в пекло и стоят ждут, учитвая что у водилы есть окошко а весь автоубс как запертая банка то пора уже лишнее выжидание на остановках расценивать как издевательство и выкидвыать водителя из салона желательно через мелкое окошко))) поэтому возмущение женщины вполне логичны и оправданы ты либо едь по графику либо не нервничай и сиди слушай когда тебе высказывают недвольство


Цитата:
Поскольку Шаймердинова не уволили и перед Ильиных не извинились

женщине чисто из принципа нужно давить дальше чтобы руководство ИП публично принесло извенения
а то главное они водилу наказали и тишина
видать очень принципиальные раз не решили извиняться ну раз так то их ждут еще иски в скором времени)Цитата:
Vit:
Бедные водители че они только не терпят от пасажиров. Села в автобус за сраные 100 тенге на которые сегодня даже пирожок не купишь и качает права.

пассажир платит 100 плюс из бюджета ему дают 100 тенге субсидий чтобы они сидел и не выеживался с наглой миной
не нравиться что то вон иди на камазы.....но что-то не идут знают что за рейс они стабильно на автоубсе получат под 40 штук что в смене 2 через 2 накапает до 600 штук
нормальная сумма для перевозчика
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26854
Re: 5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница...
Отправлено: 22.06.23 - 16:54
#9
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Бабка какпя то скудоумная, точнее мошенница, на бабло разводит..
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п
§ пешеход
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
18.08.16
Сообщений:
164
Re: 5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница...
Отправлено: 22.06.23 - 17:07
#10
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Интересно, требование 5 млн судебно-медицинской экспертизой зафиксировала? Как понять она хотела посмотреть его график движения, если обычно он висит у них на козырьке. Значит она подошла в плотную к его водительскому месту, всеми грудями и подмышками навалилась на его лицо (он же сидел) и начала что-то внаглую смотреть. Засеки время, поругайся, напиши жалобу, но не нарушай личные границы водителя как человека.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7751
Re: 5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница...
Отправлено: 22.06.23 - 17:08
#11
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------------Открываешь карту , и видишь где какой автобус , троллейбус, трамвай движется ---- элементарно !!!
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4909
Re: 5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница...
Отправлено: 22.06.23 - 18:02
#12
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Цитата:
Гога:
крываешь карту , и в

нееее, сейчас проблемно с этим.. автобусы некоторые идут по "левым улицам" (из-за ремонта на Абая), а программы не отражают маршруты в итоге.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12691
Re: 5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница...
Отправлено: 22.06.23 - 18:30
#13
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Цитата:
abaika95:

Дело не в зп. Не люблю людей которые скандалят на ровном месте. Я всегда сравниваю по себе. Я тоже иногда, правда очень редко но пользуюсь автобусом. Молча зайду, сяду у окошка и сижу в носу ковыряюсь. И мне нет дела какой у него там график опаздывает он на 10 минут или спешит. Я молча доехал до нужной остановки, вышел и пошёл дальше по своим делам и уже через 2 минуты я и забыл кто там сидел за рулём. А если б я опаздывал куда либо, то я точно бы не выбрал автобус а сел бы в такси.
А теперь про скандалиху) 5 лямов ей не кто не даст. А нервов она истрепала уже кучу и себе и людям. Хотя себе врятли, возможно это ее обычное состояние.
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