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ПЕРВЫЙ СОРТ НА ВЫХОДЛюди "первого сорта" на фронте. Гордость украинской нации решили запихнуть в мясорубку. Что дальше?Обитатели западных украинских областей были костяком всех майданов и кастой неприкасаемых. Их старались не трогать, так как они - опора власти, надёжные националисты, особо ненавидящие всё русское.Но вдруг местный военком издал приказ о мобилизации всех автомобилей и обязательной явке всех военнообязанных в течение 10 дней.Отныне также запрещены все плановые госпитализации мужчин от 18 до 59 лет без согласования с Центром комплектования (военкоматом). Даже врач скорой помощи не может отправить больного украинца в стационар без визы военкомата.За неисполнение приказов – пока ещё не расстрел, но уже уголовная ответственность.Подобных жёстких мер Западенщина не знала все три десятка лет украинской незалежности. Её обитатели традиционно составляли костяк всех националистических протестов, именно они кидали бутылки с зажигательной смесью в "Беркут" и орали песни про Бандеру на площадях.Кстати, захват обладминистраций в 2014-м начался именно с западенцпев. Потом, на майданной эйфории многие из них потянулись на Восток убивать "сепаров". Издалека это виделось увлекательным сафари, в ходе которого можно было сполна удовлетворить потаённую жажду убийств, издевательств над людьми и грабежей. Но, получив от ополченцев Донбасса в первых же боях по зубам, западенцы в момент потеряли интерес к освободительному походу. Так, в самом начале пресловутого АТО западенский тербат "Прикарпатье" банально бросил свои позиции под Иловайском. А 51-я бригада из Волыни была расформирована после того, как её бойцы начали массово сдаваться в плен ополченцам.Затем жители западных областей сосредоточились на привычном для них деле – "заробитчанстве". То есть поездках на заработки в вожделенную для них Европу. А там их ждали в основном свинарники и теплицы Польши. Однако с началом СВО официальный Киев европейскую лавочку прикрыл – 24 февраля 2022 года Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, запретив покидать страну всем гражданам мужского пола от 18 до 60 лет. Но хитроумные западенцы не растерялись, а побежали массово записываться в тероборону. Нужно было охранять родные просторы и искать внутреннего врага. Чем они со рвением и занялись, приматывая скотчем со спущенными штанами к столбам мелких воришек и неугодных соседей.О том, почему Киев так жёстко взялся за западенцев, Царьграду рассказал глава федеральной общественной организации "Украинцы России", член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько."Западенцы – это украинцы "первого сорта", их старались не трогать. Это опора власти, надёжные националисты, у которых русофобия в крови. Это люди, которые используют не литературный украинский язык, конечно (на нём вообще мало кто на Украине говорит), а свой вариант суржика. То есть, повторюсь, они не относятся к русской культуре, и в рамках её влияния не находятся".– Во-вторых, это территория, которая ещё в 90-е была достаточно быстро деиндустриализирована. Мужское население оттуда уезжало на заработки в Европу почти в полном составе. Дома в основном оставались женщины, подростки, старики. И вот сейчас гребут в массе своей тех подростков, что в 90-е остались с родителями.– В силу катастрофических потерь на фронте. Такое уже было в Третьем рейхе. Это называется тотальная мобилизация: на фронт набирают всех от 18 до 59 лет. И велика вероятность, что когда потерь будет ещё больше, этот возрастной порог также расширят: например, от 14 до 65 лет. Прецеденты мы уже видим, да и сама Украина их не скрывает - там существуют лагеря, где готовят 12-летних подростков.С другой стороны, должен заметить, что сейчас и в Одессе гребут всех, в том числе употребляющих наркотики. До майдана в Нацгвардию Украины не брали людей, например, с наличием татуировок. А сейчас ограничений нет. Был прецедент, когда на фронт попал человек 1952 года рождения. Повестки приходят людям, которые давно числятся инвалидами, без конечностей, утратившими зрение. Для чего это делается? Чтобы их мобилизовать и отчитаться.