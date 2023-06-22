НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 890 из 890«1...888889890
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26848
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.23 - 16:21
#13336
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лавочки..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26848
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.23 - 16:23
#13337
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет, вот эта

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26848
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.23 - 16:24
#13338
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вот эта

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26848
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.23 - 16:25
#13339
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начинаем кувалдами разбирать для начала

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26848
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.23 - 16:27
#13340
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Основание у одной кувалдой сбили, пришлось вытаскиваь и брусчатку, то еще занятие..
Штырь отлетает от уголков, которые забетонировали..
И тут счастье, приехала воровайка

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26848
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.23 - 16:28
#13341
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже приехала за лавочками, ну и нам начали помогать.

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26848
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.23 - 16:30
#13342
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С ней бетон подымается, приходится отбивать.

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26848
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.23 - 16:30
#13343
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эту сторону сбили кувалдой.

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26848
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.23 - 16:32
#13344
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще неправильно цепляли, пару скамеек железо лопнуло, ну там страшного ничего нет, сварка есть у всех.
Тут уже цепями пошли.

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26848
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.23 - 16:33
#13345
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так вот грузим, адски тяжелые, сейчас себе шею, спину цинепаром обмазал, жестко..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26848
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.23 - 16:34
#13346
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Воровайке в отличии от нас, легче грузиться, на то и воровайка

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26848
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.23 - 16:37
#13347
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот еще как-то цепляем


Но это само лучше пробовали два конца, сразу скамейку развозит

[Исправлено: 111, 22.06.2023 - 16:37]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26848
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.23 - 16:39
#13348
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И наконец, наши заветные скамейки дома..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26848
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.23 - 16:40
#13349
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так мы выгружаем..



Потом покраска, сварка и тд и тп..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26848
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 22.06.23 - 16:46
#13350
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и вознаграждение, домашние манты..

Профайл
Страница 890 из 890«1...888889890
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: 111, Домовенок

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS