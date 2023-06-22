Отправлено: - 13:44

saba:

Танковая армия РФ это сильнейшая танковая армия в мире, просто в Украине, не такие хорошие условия

Цитата:А танк и предназначен для более сложных и суровых условий.Но в Украине, танки и с той и другой стороны не исполняют своей главной роли из за современного вооружения, птуров и другого высокоточного вооружения, включая дроны.Танк на сегодня просто выполняет работу самоходной артилерии, не больше.В Украине идет война прежде всего артилерий.Даже не авиации, хотя она в России на высшем уровне, но происходит ровно то же, что и с танками.Нет боев ни авиа, ни танковых.Потому судить поосто нереально.У нас в отличии от России, даже той же Молдовы, нет армии, от слова совсем.Потому мы проиграем любому танку, любой самоходке, что войдет сюда, даже от самой слабой армии мира..