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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2299
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 13:22
#6796
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Цитата:
Гога:
В этой войне из 4 млн казахов погибли 2 млн человек.

Надо различать, за , что они погибли тогда и за что гибнут сейчас. Тогда , это была наша страна, и на неё напали, то есть вооруженные войска другой страны перешли границу нашей, поэтому за неё пошли воевать мои дядьки и не вернулись, за что Вы воюете вы сейчас?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26829
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 13:24
#6797
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Цитата:
saba:
Танковая армия России самая сильная в мире.

Она ничто.
Даже с Украиной, не было танковых боев, ни одного, а потеряли почти все танки там, включая супер пупер танковых биатлонистов.
Конечно, если расстреливать прямой наводкой семью Столпаковых, 15тью танковыми снарядами, то безусловно, с мирными людьми, российские танки самые сильные и озверевшие..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2299
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 13:35
#6798
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Цитата:
111:

Это не так. Ты впадаешь в туже блажь, в которой находится большинство пропагандистов РФ.Против которой борется по словам ТВ не профессиональная армия, а сейчас увы уже даже народ. Танковая армия РФ это сильнейшая танковая армия в мире, просто в Украине, не такие хорошие условия. В Херсоне степь, хорошо, но Днепр. А у нас от северных границ степь, плюс не самая вооружённая армия, до Жезказгана открытая дорога, даже партизанской войны невозможно вести потому что людей нет.Припугнуть лидера Казахстана можно, если не заручиться поддержкой лидера Китая.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1539
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 13:40
#6799
Комментарий проходит проверку.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2299
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 13:40
#6800
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Меня не было на форуме некоторое время, я не знаю даже , а Вы не обсуждали ? Интервью г-на Калашникова который посетил освобожденные села Украины. Интересно было бы посмотреть. а то мы тут на диване
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26829
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 13:44
#6801
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Цитата:
saba:
Танковая армия РФ это сильнейшая танковая армия в мире, просто в Украине, не такие хорошие условия

А танк и предназначен для более сложных и суровых условий.
Но в Украине, танки и с той и другой стороны не исполняют своей главной роли из за современного вооружения, птуров и другого высокоточного вооружения, включая дроны.
Танк на сегодня просто выполняет работу самоходной артилерии, не больше.
В Украине идет война прежде всего артилерий.
Даже не авиации, хотя она в России на высшем уровне, но происходит ровно то же, что и с танками.
Нет боев ни авиа, ни танковых.
Потому судить поосто нереально.
У нас в отличии от России, даже той же Молдовы, нет армии, от слова совсем.
Потому мы проиграем любому танку, любой самоходке, что войдет сюда, даже от самой слабой армии мира..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26829
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 13:47
#6802
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Цитата:
saba:
Интервью г-на Калашникова

Еще один z-патриот, хотящий крови, рассказал, что они не освобождают русских, а убивают..
Наифоне разрушенного городка, забыл как его, на буеву Т..
Ну z-патриоты, наши фанатики, делают вид, что этого не было..
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1539
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 13:50
#6803
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Цитата:
111:
Ссылку намерено не скидывал, потому что любой z-патриот знает газету Дмитрия Киселева назубок

А остальные читатели? Сделал ты это менно с целью исказить смысл статьи. Бо́льшая часть прочитавших твой вброс, всю статью искать не будет :lol: 8-) :-o
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p
§ please
(Пользователи)
Регистрация:
16.09.22
Сообщений:
9
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 14:21
#6804
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"111" несёт такой вздор (тут должно быть матерное слово). :-)
ужасть, как украинские спец.службы постарались промыть мозги.😭
согласен что население РК, как и читатели НГ разделились за сторонников и противников СВО (и да в этом конфликте я за РФ и за СВО, и да я сам из мл.жуза, т.е. я казах ;-) ), сам слежу за успехами и провалами ВС РФ, отрядами добровольцев и пр. ЧВК, но мне хватает ума (в отличие от 111) не закидывать брехню от Укр.СМИ и их ботов сюда. :-)
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1234
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 14:50
#6805
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Цитата:
111: любой z-патриот знает газету Дмитрия Киселева назубок, каждую страничку, каждый абзац..

Мне вот интересно, так как мои взгляды прямо противоположны взглядам 111, то я получается z-патриот по его мнению) но любой z-патриот, по его же словам, знает газету Киселева назубок, а я ее практически и не знаю, как и его в принципе по минимуму) какое-то противоречие))

Цитата:
please:
но мне хватает ума (в отличие от 111)

вывод в точку!!!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9396
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 15:20
#6806
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УДАР В ДЕНЬ СКОРБИ
Сегодня враг показал готовность атаковать Херсонскую область и, возможно, наносить удары по русскому Крыму.
Время нанесения удара по автомобильному мосту через Чонгарский пролив, соединяющего Крым и Херсонскую область выбрано не случайно. То, что он случился именно 22 июня говорит о том, что и противник воспринимает нынешнее противостояние как повторение истории Великой Отечественной. Но только тогда русские и украинцы бились с врагом бок о бок, а сейчас Украина – по другую сторону баррикад.

Сегодняшняя психологическая атака – яркое тому свидетельство.Нападение на мост никак не скажется на логистических возможностях русской армии на этом участке фронта. Люди на новых территориях научились быстро восстанавливать такие повреждения инфраструктуры и мост скоро снова будет пропускать машины.Ракеты Storm Shadow - на данный момент основное дальнобойное средство поражения ВСУ, малочисленное и дорогостоящее, враг не сможет запускать так массово, как бить HIMARS'ами по Антоновскому мосту и Каховской ГЭС.

Противник наверняка понимает, что разрушить мост он не сможет, так что атака - действие сугубо символическое, злобный оскал раненой собаки, знак, что враг не сдается, даже понимая, что мы сильнее. Но тем более остервенело он будет бросаться, те больнее постарается укусить.Украинская армия сама себя загнала в угол и, завалив фронт трупами своих солдат, продолжает ввязываться в авантюры. Киевский режим сейчас в том положении, когда может всерьез рассматривать самые безумные варианты, такие как бросок через обмелевший Днепр или попытки бить по территории Крыма.Русской армии важно быть готовой, трезво оценивать ситуацию и возможности врага. Его необходимо лишить возможности наносить удары, подобные сегодняшнему. Летчики, которые смогут уничтожить уцелевшие Су-24 — носители ракет Storm Shadow должны стать такими же героями нации, как воины, уничтожающие «Леопардов» на русской земле.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9396
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 15:27
#6807
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ИЗВРАЩЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
"Детям - обязательно!": В Канаде на шествия извращенцев малышей выводят "по указу правительства".

видео тут.

[Исправлено: yudjin, 22.06.2023 - 15:28]
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