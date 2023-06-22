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≡ Казахстанские школьники (с 2-го по 11-й классы) в этом...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47040
Казахстанские школьники (с 2-го по 11-й классы) в этом...
Отправлено: 22.06.23 - 15:20
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Казахстанские школьники (с 2-го по 11-й классы) в этом учебном году занимались 36 недель, а не 34 недели, как было раньше. Одобряете ли вы это нововведение?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
558
Re: Казахстанские школьники (с 2-го по 11-й классы) в этом...
Отправлено: 22.06.23 - 15:20
#1
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Может сначала министерству всему отпуск сократить на 2 недели и посмотреть, что из этого получится?
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