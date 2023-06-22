Отправлено: - 15:14

Пусть платят как положено и не фиг за счёт государства кататся на халяву.

Цитата:Если ждать нормальный автобус (а не эти коробчушки на 20 человек), выдерживающий заявленный интервал (а не задерживающийся минут на 15) в нормальных остановках (а не в этих кривостоящих ржавых аквариумах с гербом) то можно и за 500. А сейчас думаю и 100 многовато будет.