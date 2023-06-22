НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница Костаная за то, что водитель автобуса ударил ее по руке
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47040
5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница Костаная за то, что водитель автобуса ударил ее по руке
Отправлено: 22.06.23 - 14:54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- 26 апреля этого года я ехала в автобусе маршрута № 13, и так как водитель Арман Шаймердинов долго стоял на остановке, я попросила его показать мне график движения автобуса, который висел на панели, прикрытый бумагой, - рассказала Ильиных.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12690
Re: 5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница...
Отправлено: 22.06.23 - 14:54
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бедные водители че они только не терпят от пасажиров. Села в автобус за сраные 100 тенге на которые сегодня даже пирожок не купишь и качает права. Давай извозчик вези меня быстро. .
П.С Уважаемый акимат подымайте проезд до 500 т. Всё равно население у нас дикое и не ценят труд других людей. Пусть платят как положено и не фиг за счёт государства кататся на халяву.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
558
Re: 5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница...
Отправлено: 22.06.23 - 14:56
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дотронуться до руки - и сразу уволить? Мадама не промах, совсем не промах.
И сразу 5 миллионов компенсации. Не треснет ли?)
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
558
Re: 5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница...
Отправлено: 22.06.23 - 14:58
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
подымайте проезд до 500 т. 


Можно ожидать слушания новые?) Типа предложение из народа появилось, мы не можем остаться в стороне :lol: :lol: :lol:
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3159
5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница Костаная за то, что водитель автобуса ударил ее по руке
Отправлено: 22.06.23 - 15:04
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25933
5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница Костаная за то, что водитель автобуса ударил ее по руке
Отправлено: 22.06.23 - 15:04
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Уважаемый акимат подымайте проезд до 500 т.

Согласен с Виталиком... :oops:
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
558
Re: 5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница...
Отправлено: 22.06.23 - 15:14
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пусть платят как положено и не фиг за счёт государства кататся на халяву.

Если ждать нормальный автобус (а не эти коробчушки на 20 человек), выдерживающий заявленный интервал (а не задерживающийся минут на 15) в нормальных остановках (а не в этих кривостоящих ржавых аквариумах с гербом) то можно и за 500. А сейчас думаю и 100 многовато будет.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6157
Re: 5 млн тенге требует от компании-перевозчика жительница...
Отправлено: 22.06.23 - 15:26
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие мы ранимые, вас в южном мегаполисе оттаскали бы за волосы и отпинали, там при мне кондукторша выпинала из салона старушку за то что хотела бесплатно проехать
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS