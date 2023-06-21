Вероятно немцы в скором времени возьмутся за предателей Германии, и это хорошо..
-🇩🇪В Германии российская пропаганда признана одной из угроз национальной безопасности, сообщает Deutsche Welle"Отныне мы наблюдаем за теми людьми, которые поддерживают российскую пропаганду и реагируют на нее", - заявил глава Федерального ведомства по охране конституции Томас Хальденванг.Немцы, мы верим в вашу щепетильность в этом вопросе!
Добринцофф: Вот такая она пресловутая западная демократия,
Когда дело касается безопасности страны, то да, с этим не поспоришь. Но сдается мне, что в Германии если кто то напишет Нет войне, его не оштрафуют по полной и не убьют в тюрьме, как недавно несчастного где правит диктатор геноцидник..
Риа новости что выдало, новую методичку, в которой ясно указывается, что Россия должна отступать от своих обещаний и договариваться с Украиной, потому что спецоперации хана, людей нет, экономика в попе.. А z-патриоты, это безумцы очевидно, которые думают как и враги России..
-"Наши враги пытаются затягивать украинский конфликт как можно дольше, чтобы обескровить и измучить Россию, ведь Великая Отечественная тоже разорила нас и обеспечила демографическую катастрофу на поколения вперед. Наши патриоты требуют примерно того же — воевать без конца, дойти до Львова, выйти на границу с Польшей.Но давайте будем уже реалистами. Во время Великой Отечественной войны в ходе освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков погибло около трех миллионов советских воинов. Не хотелось бы побеждать сегодня такой ценой. Чтобы дойти до польской границы, и сегодня нужны миллионы бойцов. Где их взять? Собрать по всей стране? Но у нас есть еще Дальний Восток, есть Закавказье, Балтика, бесконечная граница со Средней Азией. И везде на низком старте уже стоят американцы, везде они готовы влезть на нашу землю."
Вот и все.. И это Риа новости, госкампания, которой руководит Дмитрий Киселев.. Так что z-патриоты, теперь можно посмотреть, куда ветер дует и молить о переговорах.. Не надо теперь, демилитаризаци, нацификации, бреда о том, что дойдем до Львова и тд и тп.. Учите новые методички.. На колени и просить переговоров!
Кстати тот же Пригожин о том, что z-патриоты обманывают народ России и подтасовывают факты. Что не все так радужно и хорошо, как нам тут пытаются впереть наши Уважаемые z-патриоты в том числе. Мнение того, кто реально там, на фронте и как он говорит, говорит что они захватывают, а не освобождают.
Я не понял, даже не дочитал, что все патриоты России ополчились на патриота Казахстана. Давайте по порядку. Первое Казахстан не признаёт Крым, как часть РФ. Второе Казахстан выступает за территориальную целостность Украины, что ещё раз повторил президент Токаев. Безусловно есть разница между пониманием Германии и Казахстана, но есть одна разница. У Германии и потенциально опасным соседом нет границы, между Казахстаном и Россией самая протяженная граница в мире, плюс степь. Танковая армия России самая сильная в мире. Единственное что остается это партизанская борьба, но это смерть для дворцов. Поэтому народ Казахстана в своём большинстве против РФ, Элиты будут всегда за
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