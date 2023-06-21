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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26829
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.23 - 23:22
#6781
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Цитата:
Сыкымы:
Вот поэтому после трёх удалённых комментов тебя надо , для начала, автоматом на 3 дня в читатели переводить.

Ну введи это в правила, это же обсуждали, ты где был?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26829
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.23 - 23:48
#6782
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Вероятно немцы в скором времени возьмутся за предателей Германии, и это хорошо..

-🇩🇪В Германии российская пропаганда признана одной из угроз национальной безопасности, сообщает Deutsche Welle"Отныне мы наблюдаем за теми людьми, которые поддерживают российскую пропаганду и реагируют на нее", - заявил глава Федерального ведомства по охране конституции Томас Хальденванг.Немцы, мы верим в вашу щепетильность в этом вопросе!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9437
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 00:05
#6783
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Цитата:
111:
"Отныне мы наблюдаем за теми людьми, которые поддерживают российскую пропаганду и реагируют на нее"

Вот такая она пресловутая западная демократия,слушать и верить надо только госпропаганде,за инакомыслящими будут следить.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26829
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 00:28
#6784
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Цитата:
Добринцофф:
Вот такая она пресловутая западная демократия,

Когда дело касается безопасности страны, то да, с этим не поспоришь.
Но сдается мне, что в Германии если кто то напишет Нет войне, его не оштрафуют по полной и не убьют в тюрьме, как недавно несчастного где правит диктатор геноцидник..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26829
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 05:01
#6785
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Риа новости что выдало, новую методичку, в которой ясно указывается, что Россия должна отступать от своих обещаний и договариваться с Украиной, потому что спецоперации хана, людей нет, экономика в попе..
А z-патриоты, это безумцы очевидно, которые думают как и враги России..



-"Наши враги пытаются затягивать украинский конфликт как можно дольше, чтобы обескровить и измучить Россию, ведь Великая Отечественная тоже разорила нас и обеспечила демографическую катастрофу на поколения вперед. Наши патриоты требуют примерно того же — воевать без конца, дойти до Львова, выйти на границу с Польшей.Но давайте будем уже реалистами.
Во время Великой Отечественной войны в ходе освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков погибло около трех миллионов советских воинов. Не хотелось бы побеждать сегодня такой ценой.
Чтобы дойти до польской границы, и сегодня нужны миллионы бойцов. Где их взять? Собрать по всей стране? Но у нас есть еще Дальний Восток, есть Закавказье, Балтика, бесконечная граница со Средней Азией. И везде на низком старте уже стоят американцы, везде они готовы влезть на нашу землю."

Вот и все..
И это Риа новости, госкампания, которой руководит Дмитрий Киселев..
Так что z-патриоты, теперь можно посмотреть, куда ветер дует и молить о переговорах..
Не надо теперь, демилитаризаци, нацификации, бреда о том, что дойдем до Львова и тд и тп..
Учите новые методички..
На колени и просить переговоров!
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26829
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 06:06
#6786
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Кстати, вот сам Пригожин тоже говорит, демилитаризация окончена!


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26829
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 06:31
#6787
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Кстати тот же Пригожин о том, что z-патриоты обманывают народ России и подтасовывают факты.
Что не все так радужно и хорошо, как нам тут пытаются впереть наши Уважаемые z-патриоты в том числе.
Мнение того, кто реально там, на фронте и как он говорит, говорит что они захватывают, а не освобождают.


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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1233
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 09:36
#6788
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Цитата:
111:
На колени и просить переговоров!


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Сыкымы
* Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1539
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 09:56
#6789
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Цитата:
111:
Риа новости что выдало, новую методичку

Я тут ссылочку приложу на полный текст статьи, чтобы было без выхватывания из контекста :lol: 8-) :-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26829
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 12:43
#6790
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Цитата:
Сыкымы:
Я тут ссылочку приложу на полный текст статьи,

Там по другому как то написано?
Ссылку намерено не скидывал, потому что любой z-патриот знает газету Дмитрия Киселева назубок, каждую страничку, каждый абзац..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7746
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 12:47
#6791
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Цитата:
111:
Там по другому как то написано?

-----------------Так ты прочитай все полностью , а потом отвечай
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26829
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 13:09
#6792
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Красивая картинка..

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2299
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 13:15
#6793
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Я не понял, даже не дочитал, что все патриоты России ополчились на патриота Казахстана. Давайте по порядку. Первое Казахстан не признаёт Крым, как часть РФ. Второе Казахстан выступает за территориальную целостность Украины, что ещё раз повторил президент Токаев. Безусловно есть разница между пониманием Германии и Казахстана, но есть одна разница. У Германии и потенциально опасным соседом нет границы, между Казахстаном и Россией самая протяженная граница в мире, плюс степь. Танковая армия России самая сильная в мире. Единственное что остается это партизанская борьба, но это смерть для дворцов. Поэтому народ Казахстана в своём большинстве против РФ, Элиты будут всегда за
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7746
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 13:16
#6794
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Цитата:
111:

- В этой войне из 4 млн казахов погибли 2 млн человек.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26829
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 13:20
#6795
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Цитата:
Гога:
этой войне из 4 млн казахов погибли 2 млн человек.

Ты стараешься защитить своих коллег Вертухаев, которые вырезали мой народ?
Всего 2 миллиона, надо же!
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