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"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47037
"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
Отправлено: 21.06.23 - 18:24
Депутаты проголосовали практически единогласно по всем вопросам. Претензии к переименованиям предъявляли горожане. Правда, они были не против одного из новых названий, как таковых, а лишь предлагали присвоить его другой улице.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13751
"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
Отправлено: 22.06.23 - 09:52
Цитата:
странный какой то либеральный вывод
если человек сражался на фронте причем за свою родину то называть улицу его именем это должно быть ТАБУ причем только в нашей стране почему то, в той же америке в честь генерала Эйезенхауера можно и аэропорты и улицы называть...там можно детям это как-то обьяснить а нам нельзя-наши дети же не "свободные белые люди" ане не поймут такое
Сагадат Нурмагамбетов-В 1942 году после окончания школы был призван в Красную Армию и направлен в Первое Туркестанское пулеметное училище в городе Кушка (Туркменской ССР). После окончания обучения, с апреля 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Воевал до мая 1945 года в составе 1052-го стрелкового полка 301-й Донецкой ордена Суворова II степени Берлинской стрелковой дивизии 5-й ударной армии в качестве:командира пулемётного взвода,командира пулемётной роты,командира стрелкового батальона. Участвовал в освобождении Краснодарского края, Украины, Молдавии, Западной Белоруссии, Польши. 27 февраля 1945 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования во время прорыва сильно укреплённой обороны противника на территории Польши, проявленные при этом отвагу и геройство», ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
да человек убивал людей
карбышев тоже людей убивал причем в промышленных масштабах еще в первую мировую
и баймагамбетов
и даже страшно сказать наш любимый чешский писатель Гашек тоже убивал людей
Пушкин на войну ездил в качестве военкора, постреливал там
Лермонтов вообще в колониальной войне участвовал, резал туземцев
надо все прям убрать?
Артем Марусич:
Нужно ввести закон, который запрещал бы называть улицы именами военных. Как ребенку объяснить, почему общество, называет улицы в честь тех, чья работа организовывать убийство людей?
Нужно ввести закон, который запрещал бы называть улицы именами военных. Как ребенку объяснить, почему общество, называет улицы в честь тех, чья работа организовывать убийство людей?
странный какой то либеральный вывод
если человек сражался на фронте причем за свою родину то называть улицу его именем это должно быть ТАБУ причем только в нашей стране почему то, в той же америке в честь генерала Эйезенхауера можно и аэропорты и улицы называть...там можно детям это как-то обьяснить а нам нельзя-наши дети же не "свободные белые люди" ане не поймут такое
Сагадат Нурмагамбетов-В 1942 году после окончания школы был призван в Красную Армию и направлен в Первое Туркестанское пулеметное училище в городе Кушка (Туркменской ССР). После окончания обучения, с апреля 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Воевал до мая 1945 года в составе 1052-го стрелкового полка 301-й Донецкой ордена Суворова II степени Берлинской стрелковой дивизии 5-й ударной армии в качестве:командира пулемётного взвода,командира пулемётной роты,командира стрелкового батальона. Участвовал в освобождении Краснодарского края, Украины, Молдавии, Западной Белоруссии, Польши. 27 февраля 1945 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования во время прорыва сильно укреплённой обороны противника на территории Польши, проявленные при этом отвагу и геройство», ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
да человек убивал людей
карбышев тоже людей убивал причем в промышленных масштабах еще в первую мировую
и баймагамбетов
и даже страшно сказать наш любимый чешский писатель Гашек тоже убивал людей
Пушкин на войну ездил в качестве военкора, постреливал там
Лермонтов вообще в колониальной войне участвовал, резал туземцев
надо все прям убрать?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9437
"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
Отправлено: 22.06.23 - 10:34
Цитата:
Именами вообще не нужно называть,оцифруйте один раз и проблема решиться навсегда.
Видели на дачах улица номер 1,2,3.... всё просто и понятно.
Артем Марусич:
Нужно ввести закон, который запрещал бы называть улицы именами военных.
Нужно ввести закон, который запрещал бы называть улицы именами военных.
Именами вообще не нужно называть,оцифруйте один раз и проблема решиться навсегда.
Видели на дачах улица номер 1,2,3.... всё просто и понятно.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1220
Re: "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о...
Отправлено: 22.06.23 - 10:42
История-это такое враньё.. Ни с Карбышевым мы рядом не были,ни тем более с Жанибеком нет видео боев и сражений. Надо как в прогрессивных странах,просто нумерация улиц и всё. Так честнее.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4908
"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
Отправлено: 22.06.23 - 11:24
Цитата:
если разобраться - каждый человек -убийца))) - комаров/мух - даже ребенок убивает)))
abaika95:
постреливал там
постреливал там
если разобраться - каждый человек -убийца))) - комаров/мух - даже ребенок убивает)))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 12689
Re: "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о...
Отправлено: 22.06.23 - 11:48
Цитата:
А кому чето не нравится чемодан, вокзал, Россия. Он забыл добавить.
Давайте тогда и имена Павлова, Беды уберем. О чем вы говорите?
- Придет время, уберем, - отвечали Денисову из зала.
- Придет время, уберем, - отвечали Денисову из зала.
А кому чето не нравится чемодан, вокзал, Россия. Он забыл добавить.
"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
Отправлено: 22.06.23 - 12:40
Цитата:
Хех..
Даже на собрание не могут прийти, говоря этим что им плевать.
Какой чемодан и какая Россия?
Если человечек не может взять на себя ответственность, пусть идет и сопит в две дырочки тихо и спокойно у себя дома и не высовывается от туда из за лени..
Vit:
А кому чето не нравится чемодан, вокзал, Россия
А кому чето не нравится чемодан, вокзал, Россия
Хех..
Даже на собрание не могут прийти, говоря этим что им плевать.
Какой чемодан и какая Россия?
Если человечек не может взять на себя ответственность, пусть идет и сопит в две дырочки тихо и спокойно у себя дома и не высовывается от туда из за лени..
"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
Отправлено: 22.06.23 - 12:47
С Тарана было ровно то же самое..
Все возмущенцы решили на диване повозмущаться.
А как только я сказал, давайте сделаем флеш моб, заистерили , - Как же, это митинг...
От страха даже слов вымолвить не могли..
Так же по кинотеатру и прочим..
Есть такие людишки, хоть что им делай или нет, они не готовы брать на Себя ответственность.
Так и приучили местных чиновников, потому что
сами трусы и разгильдяи..
Все возмущенцы решили на диване повозмущаться.
А как только я сказал, давайте сделаем флеш моб, заистерили , - Как же, это митинг...
От страха даже слов вымолвить не могли..
Так же по кинотеатру и прочим..
Есть такие людишки, хоть что им делай или нет, они не готовы брать на Себя ответственность.
Так и приучили местных чиновников, потому что
сами трусы и разгильдяи..
"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
Отправлено: 22.06.23 - 12:50
А кто хочет стать Героем, идет специально один, зная что там большинство.
Он да, Герой.
Да это же как его там, перфоманс вроде, и никакое не действие..
Ну собери ты тоже большинство, вот это Героизм..
А то один речь толкнул, понт создал, оппозицию и нырнул обратно, грамоты от акимата получать..
Так и живем..
Он да, Герой.
Да это же как его там, перфоманс вроде, и никакое не действие..
Ну собери ты тоже большинство, вот это Героизм..
А то один речь толкнул, понт создал, оппозицию и нырнул обратно, грамоты от акимата получать..
Так и живем..
"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
Отправлено: 22.06.23 - 13:00
Особенно смешно, что возмущаются больше всех жители иностранных государств, которые по Германиям уехали как раз от этого, чтобы уехать на все готовое, а тут не брать на себя ответственность за все то, что они тут нажили..
Больше всех..
Что то напомнило мне кукушек..
Больше всех..
Что то напомнило мне кукушек..
Re: "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о...
Отправлено: 22.06.23 - 13:13
Казахский народ пережил много трудных лет с 1726 по 1740 годы, когда ш--------------------как давно я так не смеялся
Re: "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о...
Отправлено: 22.06.23 - 13:20
личным указом российской императрицы Елизаветы.-------------------сам понял ,что сказал ?????
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