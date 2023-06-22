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≡ В Костанае директор мясокомбината подозревается в создании ОПГ, члены которой похищали субсидии
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47037
В Костанае директор мясокомбината подозревается в создании ОПГ, члены которой похищали субсидии
Отправлено: 22.06.23 - 12:59
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По данным департамента экономических расследований по Костанайской области, участниками ОПГ было разворовано около 500 млн тенге бюджетных средств. Оперативно-розыскные мероприятия проводились в течение полугода. Сейчас под стражей три человека.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12689
Re: В Костанае директор мясокомбината подозревается в создании...
Отправлено: 22.06.23 - 12:59
#1
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Думаю тоже самое будет с деньгами " Ауыл аманаты". 8-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26829
Re: В Костанае директор мясокомбината подозревается в создании...
Отправлено: 22.06.23 - 13:17
#2
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Еще при деле Дикий Арман был и Вор в Законе Вася Резаный...
Воровали коров..
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