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Артем Марусич:

Нужно ввести закон, который запрещал бы называть улицы именами военных. Как ребенку объяснить, почему общество, называет улицы в честь тех, чья работа организовывать убийство людей?

Цитата:странный какой то либеральный выводесли человек сражался на фронте причем за свою родину то называть улицу его именем это должно быть ТАБУ причем только в нашей стране почему то, в той же америке в честь генерала Эйезенхауера можно и аэропорты и улицы называть...там можно детям это как-то обьяснить а нам нельзя-наши дети же не "свободные белые люди" ане не поймут такоеСагадат Нурмагамбетов-В 1942 году после окончания школы был призван в Красную Армию и направлен в Первое Туркестанское пулеметное училище в городе Кушка (Туркменской ССР). После окончания обучения, с апреля 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Воевал до мая 1945 года в составе 1052-го стрелкового полка 301-й Донецкой ордена Суворова II степени Берлинской стрелковой дивизии 5-й ударной армии в качестве:командира пулемётного взвода,командира пулемётной роты,командира стрелкового батальона. Участвовал в освобождении Краснодарского края, Украины, Молдавии, Западной Белоруссии, Польши. 27 февраля 1945 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования во время прорыва сильно укреплённой обороны противника на территории Польши, проявленные при этом отвагу и геройство», ему было присвоено звание Героя Советского Союза.да человек убивал людейкарбышев тоже людей убивал причем в промышленных масштабах еще в первую мировуюи баймагамбетови даже страшно сказать наш любимый чешский писатель Гашек тоже убивал людейПушкин на войну ездил в качестве военкора, постреливал тамЛермонтов вообще в колониальной войне участвовал, резал туземцевнадо все прям убрать?