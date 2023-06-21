"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
Отправлено: 21.06.23 - 18:24
Депутаты проголосовали практически единогласно по всем вопросам. Претензии к переименованиям предъявляли горожане. Правда, они были не против одного из новых названий, как таковых, а лишь предлагали присвоить его другой улице. Читать новость
Ну что ж, мнение большинства, конечно нужно уважать.. Тоже был против переименования Уральской, но что поделаешь, у меня сегодня работа, забота, щящлык поели в кафешке, до какого то названия мне как и вам всем? Нет, как и все, сперва личные дела, название как нибудь само собой пусть рассасывается.. Я как и вме не пошел.. Что же теперь понтами заниматься?
Хех.. Тов. Денисов же хоть за , хоть против, он там был ровно для плюрализма или как его там, мнений. Ведь все уже решено. Конечно он за переименование, но сыграно очень хорошо. Ведь он то всем телом и душой за любую действующую власть.. Понимаю, если б он с собой привел тысячу сторонников.. Нет, тихо сам на сам, проголосовал против. Хотя не тихо, чтоб все слышали, что хоть кто то против.. Красивая партия..
Дармоеды, как вы сказали - это те кто избран исключительно в Мажилис и получает за свои голосования бюджетные деньги и содержиться на всём остальном за счёт меня и остальных налогоплательщиков; остальные маслихатовцы как районные так и областники-не получают денег и корочка депутата, для многих - всего лишь СТАТУСНАЯ вещь,такое же как - наличие авто премиум класса, квартира в престижном районе, поездки на Мальдивы, молодая любовница;- проще говоря - ПОНТЫ.
державинск переименовали в кенесары в человека который воевал против империи и голову которого так часто требуют вернуть из питерской кунц камеры через пару месяцев едет путин.....совпадение? наверное да)))
Артем Марусич: запрещал бы называть улицы именами военных.
Цитата:
Артем Марусич: чья работа организовывать убийство людей
Значит по вашему,на Западе, причём гнилом и загнивающем, правильно делают что сносят памятники военным советской эпохи и переименовывают города и улицы названные в честь полководцев-победителей во Второй мировой войне, так выходит ??? Тогда какие упрёки и обиды местным партагенносам?? Они точно так, под копирку, действуют по инструкциям и лекалам западных спецсл, пардон веяниям западной демократии и передового мышления ( ударение на Ы, как у Михайло Горбачёва).
А ведь ещё вчера бросали клич по сбору средств погорельцам из Абайской области,сегодня уже деньги есть на бесполезное переименование. Может акиму области (или хотя бы города) обратить внимание на эту дичь и перестать заниматься третьесортной тратой бюджетных средств? Или в городе больше нет других проблем? Весь асфальт уложен, все аллеи восстановлены, деревья высажены, преступность сведена к нулю? Неее, мы лучше таблички поменяем. Скоро мы в городе только по картам будем ориентироваться, т.к все названия сменятся на ни о чем не говорящие. А жаль
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