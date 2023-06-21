Отправлено: - 05:01

Риа новости что выдало, новую методичку, в которой ясно указывается, что Россия должна отступать от своих обещаний и договариваться с Украиной, потому что спецоперации хана, людей нет, экономика в попе..А z-патриоты, это безумцы очевидно, которые думают как и враги России..-"Наши враги пытаются затягивать украинский конфликт как можно дольше, чтобы обескровить и измучить Россию, ведь Великая Отечественная тоже разорила нас и обеспечила демографическую катастрофу на поколения вперед. Наши патриоты требуют примерно того же — воевать без конца, дойти до Львова, выйти на границу с Польшей.Но давайте будем уже реалистами.Во время Великой Отечественной войны в ходе освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков погибло около трех миллионов советских воинов. Не хотелось бы побеждать сегодня такой ценой.Чтобы дойти до польской границы, и сегодня нужны миллионы бойцов. Где их взять? Собрать по всей стране? Но у нас есть еще Дальний Восток, есть Закавказье, Балтика, бесконечная граница со Средней Азией. И везде на низком старте уже стоят американцы, везде они готовы влезть на нашу землю."Вот и все..И это Риа новости, госкампания, которой руководит Дмитрий Киселев..Так что z-патриоты, теперь можно посмотреть, куда ветер дует и молить о переговорах..Не надо теперь, демилитаризаци, нацификации, бреда о том, что дойдем до Львова и тд и тп..Учите новые методички..На колени и просить переговоров!