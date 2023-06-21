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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26815
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.23 - 23:22
#6781
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Цитата:
Сыкымы:
Вот поэтому после трёх удалённых комментов тебя надо , для начала, автоматом на 3 дня в читатели переводить.

Ну введи это в правила, это же обсуждали, ты где был?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26815
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.06.23 - 23:48
#6782
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Вероятно немцы в скором времени возьмутся за предателей Германии, и это хорошо..

-🇩🇪В Германии российская пропаганда признана одной из угроз национальной безопасности, сообщает Deutsche Welle"Отныне мы наблюдаем за теми людьми, которые поддерживают российскую пропаганду и реагируют на нее", - заявил глава Федерального ведомства по охране конституции Томас Хальденванг.Немцы, мы верим в вашу щепетильность в этом вопросе!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9436
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 00:05
#6783
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Цитата:
111:
"Отныне мы наблюдаем за теми людьми, которые поддерживают российскую пропаганду и реагируют на нее"

Вот такая она пресловутая западная демократия,слушать и верить надо только госпропаганде,за инакомыслящими будут следить.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26815
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 00:28
#6784
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Цитата:
Добринцофф:
Вот такая она пресловутая западная демократия,

Когда дело касается безопасности страны, то да, с этим не поспоришь.
Но сдается мне, что в Германии если кто то напишет Нет войне, его не оштрафуют по полной и не убьют в тюрьме, как недавно несчастного где правит диктатор геноцидник..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26815
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.06.23 - 05:01
#6785
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Риа новости что выдало, новую методичку, в которой ясно указывается, что Россия должна отступать от своих обещаний и договариваться с Украиной, потому что спецоперации хана, людей нет, экономика в попе..
А z-патриоты, это безумцы очевидно, которые думают как и враги России..



-"Наши враги пытаются затягивать украинский конфликт как можно дольше, чтобы обескровить и измучить Россию, ведь Великая Отечественная тоже разорила нас и обеспечила демографическую катастрофу на поколения вперед. Наши патриоты требуют примерно того же — воевать без конца, дойти до Львова, выйти на границу с Польшей.Но давайте будем уже реалистами.
Во время Великой Отечественной войны в ходе освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков погибло около трех миллионов советских воинов. Не хотелось бы побеждать сегодня такой ценой.
Чтобы дойти до польской границы, и сегодня нужны миллионы бойцов. Где их взять? Собрать по всей стране? Но у нас есть еще Дальний Восток, есть Закавказье, Балтика, бесконечная граница со Средней Азией. И везде на низком старте уже стоят американцы, везде они готовы влезть на нашу землю."

Вот и все..
И это Риа новости, госкампания, которой руководит Дмитрий Киселев..
Так что z-патриоты, теперь можно посмотреть, куда ветер дует и молить о переговорах..
Не надо теперь, демилитаризаци, нацификации, бреда о том, что дойдем до Львова и тд и тп..
Учите новые методички..
На колени и просить переговоров!
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