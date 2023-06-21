Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47032
"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
Отправлено: 21.06.23 - 18:24
Депутаты проголосовали практически единогласно по всем вопросам. Претензии к переименованиям предъявляли горожане. Правда, они были не против одного из новых названий, как таковых, а лишь предлагали присвоить его другой улице.
Читать новость
Читать новость
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 26815
"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
Отправлено: 21.06.23 - 23:27
Ну что ж, мнение большинства, конечно нужно уважать..
Тоже был против переименования Уральской, но что поделаешь, у меня сегодня работа, забота, щящлык поели в кафешке, до какого то названия мне как и вам всем?
Нет, как и все, сперва личные дела, название как нибудь само собой пусть рассасывается..
Я как и вме не пошел..
Что же теперь понтами заниматься?
Тоже был против переименования Уральской, но что поделаешь, у меня сегодня работа, забота, щящлык поели в кафешке, до какого то названия мне как и вам всем?
Нет, как и все, сперва личные дела, название как нибудь само собой пусть рассасывается..
Я как и вме не пошел..
Что же теперь понтами заниматься?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4333
Re: "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о...
Отправлено: 21.06.23 - 23:31
Цитата:
Да, нет надо как раньше: - происки империалистов.
abaika95:
сейчас было с карбышевым?
сейчас было с карбышевым?
Да, нет надо как раньше: - происки империалистов.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 26815
Re: "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о...
Отправлено: 21.06.23 - 23:32
Хех..
Тов. Денисов же хоть за , хоть против, он там был ровно для плюрализма или как его там, мнений.
Ведь все уже решено.
Конечно он за переименование, но сыграно очень хорошо.
Ведь он то всем телом и душой за любую действующую власть..
Понимаю, если б он с собой привел тысячу сторонников..
Нет, тихо сам на сам, проголосовал против.
Хотя не тихо, чтоб все слышали, что хоть кто то против..
Красивая партия..
Тов. Денисов же хоть за , хоть против, он там был ровно для плюрализма или как его там, мнений.
Ведь все уже решено.
Конечно он за переименование, но сыграно очень хорошо.
Ведь он то всем телом и душой за любую действующую власть..
Понимаю, если б он с собой привел тысячу сторонников..
Нет, тихо сам на сам, проголосовал против.
Хотя не тихо, чтоб все слышали, что хоть кто то против..
Красивая партия..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 9394
"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
Отправлено: 21.06.23 - 23:35
Цитата:
умора... даже названия не знает, а умничает.
Державинск город называется ...ДЕРЖАВИНСК
abaika95:
переименовали дзержинск в кенесары
переименовали дзержинск в кенесары
умора... даже названия не знает, а умничает.
Державинск город называется ...ДЕРЖАВИНСК
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4333
Re: "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о...
Отправлено: 21.06.23 - 23:42
Цитата:
Дармоеды, как вы сказали - это те кто избран исключительно в Мажилис и получает за свои голосования бюджетные деньги и содержиться на всём остальном за счёт меня и остальных налогоплательщиков; остальные маслихатовцы как районные так и областники-не получают денег и корочка депутата, для многих - всего лишь СТАТУСНАЯ вещь,такое же как - наличие авто премиум класса, квартира в престижном районе, поездки на Мальдивы, молодая любовница;- проще говоря - ПОНТЫ.
Эл-починно:
этих дармоедов
этих дармоедов
Дармоеды, как вы сказали - это те кто избран исключительно в Мажилис и получает за свои голосования бюджетные деньги и содержиться на всём остальном за счёт меня и остальных налогоплательщиков; остальные маслихатовцы как районные так и областники-не получают денег и корочка депутата, для многих - всего лишь СТАТУСНАЯ вещь,такое же как - наличие авто премиум класса, квартира в престижном районе, поездки на Мальдивы, молодая любовница;- проще говоря - ПОНТЫ.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13750
"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
Отправлено: 21.06.23 - 23:46
Цитата:
т9 пишу с телефона часто поэтому и такие ошибки
но очень отрадно что женя мониторит все мои сообщения на поиск ошибок чтобы поязвить
значит задеваю струны его вредности)
Цитата:
поиски империалистов давно моветон
часто,много и причем умно (не там где надо) делают свои же социальные инженеры)))
yudjin:
умора... даже названия не знает, а умничает. Державинск город называется ...ДЕРЖАВИНСК
умора... даже названия не знает, а умничает. Державинск город называется ...ДЕРЖАВИНСК
т9 пишу с телефона часто поэтому и такие ошибки
но очень отрадно что женя мониторит все мои сообщения на поиск ошибок чтобы поязвить
значит задеваю струны его вредности)
Цитата:
ACROS:
Да, нет надо как раньше: - происки империалистов.
Да, нет надо как раньше: - происки империалистов.
поиски империалистов давно моветон
часто,много и причем умно (не там где надо) делают свои же социальные инженеры)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1245
Re: "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о...
Отправлено: 21.06.23 - 23:47
Цитата:
Достаточно сказать правду в лицо,и ты станешь объектом ненависти!
Skeptic:
Русофобы примитивные.
Русофобы примитивные.
Достаточно сказать правду в лицо,и ты станешь объектом ненависти!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13750
"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
Отправлено: 21.06.23 - 23:47
Цитата:
державинск переименовали в кенесары
в человека который воевал против империи
и голову которого так часто требуют вернуть из питерской кунц камеры
через пару месяцев едет путин.....совпадение? наверное да)))
yudjin:
Державинск город называется ...ДЕРЖАВИНСК
Державинск город называется ...ДЕРЖАВИНСК
державинск переименовали в кенесары
в человека который воевал против империи
и голову которого так часто требуют вернуть из питерской кунц камеры
через пару месяцев едет путин.....совпадение? наверное да)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1245
Re: "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о...
Отправлено: 21.06.23 - 23:50
Цитата:
и автор этих строк Иванов Иван Иванович!
Skeptic:
Обстоятельства гибели фортификатора известны по рассказам двух свидетелей: майора канадской армии Седдона де Сент-Клера и советского полковника Владимира Сорокина.
Обстоятельства гибели фортификатора известны по рассказам двух свидетелей: майора канадской армии Седдона де Сент-Клера и советского полковника Владимира Сорокина.
и автор этих строк Иванов Иван Иванович!
"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
Отправлено: 21.06.23 - 23:52
Цитата:
Примитивные не могут быть объектом ненависти. Да и статья про переименования!
ПолиграфЪ Боярышников:
Достаточно сказать правду в лицо,и ты станешь объектом ненависти!
Достаточно сказать правду в лицо,и ты станешь объектом ненависти!
Примитивные не могут быть объектом ненависти. Да и статья про переименования!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1245
Re: "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о...
Отправлено: 21.06.23 - 23:52
Цитата:
а за что почётный? чем он заслужил и перед кем почёт?
почетный гражданин Костаная Аркадий ДЕНИСОВ.
Источник:
Источник:
а за что почётный? чем он заслужил и перед кем почёт?
"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
Отправлено: 21.06.23 - 23:54
Цитата:
А что, зависть так и гложет, за все прогибы так и не стала "заслуженной" или "почётной"? Тебе то какая разница, за что? В подвале и так темно, никто не узнает.
[Исправлено: Эл-починно, 21.06.2023 - 23:56]
ПолиграфЪ Боярышников:
а за что почётный? чем он заслужил и перед кем почёт?
а за что почётный? чем он заслужил и перед кем почёт?
А что, зависть так и гложет, за все прогибы так и не стала "заслуженной" или "почётной"? Тебе то какая разница, за что? В подвале и так темно, никто не узнает.
[Исправлено: Эл-починно, 21.06.2023 - 23:56]
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 27.04.18
- Сообщений:
- 489
Re: "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о...
Отправлено: 22.06.23 - 04:09
Цитата:
Нужно ввести закон, который запрещал бы называть улицы именами военных.
Как ребенку объяснить, почему общество, называет улицы в честь тех, чья работа организовывать убийство людей?
ул. Дзержинского - в ул. Сагадата Нурмаганбетова (первый министр обороны РК)
Нужно ввести закон, который запрещал бы называть улицы именами военных.
Как ребенку объяснить, почему общество, называет улицы в честь тех, чья работа организовывать убийство людей?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 38
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать