Признать незаконными слушания по ПДП микрорайона Арай требуют жители Костаная. Что решит суд?
Отправлено: 21.06.23 - 16:25
Истцы считают, что ответчик - управление строительства, архитектуры и градостроительства - не оповестил о включении в проект застройки территорий, на которых располагаются их земельные участки. Читать новость
Хороший ход - провести слушания в рабочее время, среди недели ,среди рабочего дня и тыкать потом всех носом в Цитата:
Если кто-то не проявил свою гражданскую активность и не счел нужным прийти, здесь нашей вины нет.
Главное в этом деле - по-быстрому скинуть с себя ответственность.
Люди живут годами и десятилетиями, в своём доме, без картонных стен, за которыми могут быть шумные соседи; у людей огороды, с которых кормятся; у кого-то есть хозяйство, куры там или ещё кто. Но нет, "мы решили зафигачить новый район, уходите, это золотой квадрат"
— У вас было достаточно времени, чтобы обратиться с предложениями и жалобами. — Достаточно времени? — взвыл Артур. — Достаточно времени! Я впервые услышал об этом от рабочего, который пришел сюда вчера. Я спросил его, не пришел ли он помыть окна, а он сказал «нет, я пришел сносить дом». Конечно, он не сказал мне это сразу. Черта с два. Сначала он вытер пару стекол и взял с меня пятерку. А потом уже сказал. — Но, мистер Дент, со всеми планами вы могли ознакомиться в вашем районном отделении управления по планированию на протяжении последних девяти месяцев. — Ну да! Как только я узнал, я сразу отправился взглянуть на них, еще вчера днем. Вы же пальцем о палец не ударили, чтобы обратить ни них чье-либо внимание, так? Во всяком случае, не рассказали о них никому ни словечка. — Планы висели на доске объявлений… — На доске? Мне пришлось спуститься в подвал, чтобы найти их. — Ну да, доска объявлений находится там. — С фонарем! — Ну, наверно, света не было. — И лестницы тоже! — Но вы ведь нашли объявление, так? — Да! — сказал Артур. — Что да, то да! Оно лежало на самой нижней полке закрытого шкафа, засунутого в бывшую уборную, на двери которой висит знак «Осторожно, леопард».
"Золотой квадрат" - как пели аббисты: "...мани, мани, мани, всё решают мани...". Есть разница в продаже квартир в тьмутараканьи под названием кунай,аэропорт и прочее, или продажа квартир в центре города ??? Конечно, есть!!! - воскликнет великой квартиросьёмщик, владелец фабрик, заводов, пароходов и нескольких десятков квартир 111. Тогда к нему вопрос: - "....и КТО это у нас инициатор этого всего ???...."
По поводу оповещения: - жарко, холодно, буран, мороз, купаться или не купаться - наше никому не нужное и ни на что непригодное МЧС, пачками шлёт СМС-ки, отрабатывая или отмывая бюджетные деньги( в данном случае это- одно и тоже). Нелья ли было конретно этим жителям "золотого квадрата" разослать такие СМС-ки каждому на конкретный телефон. Все они очевидно зарегистрированы в базе данных мобильных граждан и не было бы очередного наезда на власть: - о невнимательном или пренебрежительном или хамском отношении, живущей на деньги налогоплательщиков власти, к этим самым налогоплательщикам.
ACROS: КТО это у нас инициатор этого всего ???...."
Дом
Как то слухи такие были, что один человек это построил, продал всем своим родичам типа, потом все распродали, кроме верхних двух или трех этажей, который коммерсант оставил себе. Ну это только слухи. Я к тому, может именно такие люди стали инициаторами всего, тем более вид на Тобол, на красивую Затобыловку, с 18го этажа будет очень красивым?
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