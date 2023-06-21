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≡ "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47031
"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
Отправлено: 21.06.23 - 18:24
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Депутаты проголосовали практически единогласно по всем вопросам. Претензии к переименованиям предъявляли горожане. Правда, они были не против одного из новых названий, как таковых, а лишь предлагали присвоить его другой улице.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26793
"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
Отправлено: 21.06.23 - 23:27
#30
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Ну что ж, мнение большинства, конечно нужно уважать..
Тоже был против переименования Уральской, но что поделаешь, у меня сегодня работа, забота, щящлык поели в кафешке, до какого то названия мне как и вам всем?
Нет, как и все, сперва личные дела, название как нибудь само собой пусть рассасывается..
Я как и вме не пошел..
Что же теперь понтами заниматься?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4331
Re: "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о...
Отправлено: 21.06.23 - 23:31
#31
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Цитата:
abaika95:
сейчас было с карбышевым?


Да, нет надо как раньше: - происки империалистов.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26793
Re: "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о...
Отправлено: 21.06.23 - 23:32
#32
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Хех..
Тов. Денисов же хоть за , хоть против, он там был ровно для плюрализма или как его там, мнений.
Ведь все уже решено.
Конечно он за переименование, но сыграно очень хорошо.
Ведь он то всем телом и душой за любую действующую власть..
Понимаю, если б он с собой привел тысячу сторонников..
Нет, тихо сам на сам, проголосовал против.
Хотя не тихо, чтоб все слышали, что хоть кто то против..
Красивая партия..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9394
"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
Отправлено: 21.06.23 - 23:35
#33
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Цитата:
abaika95:
переименовали дзержинск в кенесары

умора... даже названия не знает, а умничает.
Державинск город называется ...ДЕРЖАВИНСК
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4331
Re: "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о...
Отправлено: 21.06.23 - 23:42
#34
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Цитата:
Эл-починно:
этих дармоедов


Дармоеды, как вы сказали - это те кто избран исключительно в Мажилис и получает за свои голосования бюджетные деньги и содержиться на всём остальном за счёт меня и остальных налогоплательщиков; остальные маслихатовцы как районные так и областники-не получают денег и корочка депутата, для многих - всего лишь СТАТУСНАЯ вещь,такое же как - наличие авто премиум класса, квартира в престижном районе, поездки на Мальдивы, молодая любовница;- проще говоря - ПОНТЫ.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13750
"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
Отправлено: 21.06.23 - 23:46
#35
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Цитата:
yudjin:
умора... даже названия не знает, а умничает. Державинск город называется ...ДЕРЖАВИНСК

т9 пишу с телефона часто поэтому и такие ошибки
но очень отрадно что женя мониторит все мои сообщения на поиск ошибок чтобы поязвить
значит задеваю струны его вредности)
Цитата:
ACROS:
Да, нет надо как раньше: - происки империалистов.

поиски империалистов давно моветон
часто,много и причем умно (не там где надо) делают свои же социальные инженеры)))
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1245
Re: "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о...
Отправлено: 21.06.23 - 23:47
#36
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Цитата:
Skeptic:
Русофобы примитивные.

Достаточно сказать правду в лицо,и ты станешь объектом ненависти!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13750
"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
Отправлено: 21.06.23 - 23:47
#37
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Цитата:
yudjin:
Державинск город называется ...ДЕРЖАВИНСК

державинск переименовали в кенесары
в человека который воевал против империи
и голову которого так часто требуют вернуть из питерской кунц камеры
через пару месяцев едет путин.....совпадение? наверное да)))
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1245
Re: "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о...
Отправлено: 21.06.23 - 23:50
#38
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Цитата:
Skeptic:
Обстоятельства гибели фортификатора известны по рассказам двух свидетелей: майора канадской армии Седдона де Сент-Клера и советского полковника Владимира Сорокина.


и автор этих строк Иванов Иван Иванович!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1938
"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
Отправлено: 21.06.23 - 23:52
#39
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Достаточно сказать правду в лицо,и ты станешь объектом ненависти!

Примитивные не могут быть объектом ненависти. Да и статья про переименования! 8-)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1245
Re: "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о...
Отправлено: 21.06.23 - 23:52
#40
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Цитата:
почетный гражданин Костаная Аркадий ДЕНИСОВ.

Источник:


а за что почётный? чем он заслужил и перед кем почёт?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1938
"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
Отправлено: 21.06.23 - 23:54
#41
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
а за что почётный? чем он заслужил и перед кем почёт?

А что, зависть так и гложет, за все прогибы так и не стала "заслуженной" или "почётной"? Тебе то какая разница, за что? В подвале и так темно, никто не узнает. :lol: 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 21.06.2023 - 23:56]
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