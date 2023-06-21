Re: "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о...

Отправлено: - 23:32

Хех..

Тов. Денисов же хоть за , хоть против, он там был ровно для плюрализма или как его там, мнений.

Ведь все уже решено.

Конечно он за переименование, но сыграно очень хорошо.

Ведь он то всем телом и душой за любую действующую власть..

Понимаю, если б он с собой привел тысячу сторонников..

Нет, тихо сам на сам, проголосовал против.

Хотя не тихо, чтоб все слышали, что хоть кто то против..

Красивая партия..