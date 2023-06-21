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Костанайцы критикуют новые остановочные павильоны - они и с браком, и грязные. Куда жаловаться?
Костанайцы критикуют новые остановочные павильоны - они и с браком, и грязные. Куда жаловаться?
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