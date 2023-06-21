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≡ Костанайцы критикуют новые остановочные павильоны - они и с браком, и грязные. Куда жаловаться?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47031
Костанайцы критикуют новые остановочные павильоны - они и с браком, и грязные. Куда жаловаться?
Отправлено: 21.06.23 - 21:29
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- Видно, что это не вандалы сдирают, а просто некачественная покраска остановки, краска облезает, - возмущался в начале мая читатель. "НГ" сделала запрос в отдел ЖКХ и проверила, что изменилось за полтора месяца.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1241
Re: Костанайцы критикуют новые остановочные павильоны - они и с...
Отправлено: 21.06.23 - 21:29
#1
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Но павильоны установлены сикось накось. Кривые,косые,установлены не по уровню.Даже проф листы закреплены другого цвета крепежными болтами...вообщем позорище!И изготовлены топорно Кто принимал и подписывал акты выполненных работ? Однозначно коррупция тут есть!
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