Отправлено: - 17:57

Vit:

Если долго не появлятся в офисе казахтелеком, то со временем вас подключат ко всем услугам без спроса.

Vit:

Рядом район подключили какой то опти. Не помню точно название. Весь район спрыгнул с казахтелекома. В новом инет в десять раз быстрей.

Цитата:Да,в зону риска попадают все кто не заходит в свой ЛК и не смотрит выписку по счёту.Сейчас правда когда от них сбежала куча абонентов,они стали сговорчивее и внимательнее к абонентам.Цитата:Все спрыгивают кому нафик нужен их допотопный мегалайн 5мбитсек за 4500,если есть алма тв 30-50мбитсек за 3500.Кстати отток абонентов почувствовался и на скорости казахтелекома,теперь у меня в частном секторе не 3-5мбитсек,а целых 7-8 в принципе даже IP TV тянет.