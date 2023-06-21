Абоненты "Казахтелекома" теперь могут не брать в аренду модемы компании и не платить за это
Отправлено: 21.06.23 - 14:19
"Казахтелеком" незаконно навязывал потребителям аренду своих модемов при подключении к интернету, сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции. Такая практика не соответствовала правилам оказания услуг связи, установили в антимонопольном органе. Читать новость
"Казахтелеком" не несёт ответственности за работоспособность абонентского оборудования, выкупленного у третьих лиц,
А КТ когда-нибудь нёс за что-нибудь ответственность?) Нет интернета- у вас что-то на линии. Плохая связь - "а мы что? Все работает", в подписке есть услуга, которую не получаешь - "Она была раньше, а сейчас нет, но вы платите за нее". На руководителей (хотя бы какого либо подразделения) выхода нет, т.к."у них нет телефонов"
Казахтелеком вообще себя вольно чувствует . Взяли и подключили домашний телефон через интернет. Причем не спрашивая абонента.Еще и абонплату увеличили. Теперь домашний телефон зависит от наличия электричества. Вчера отключили свет и аппарат не работает. Раньше можно было простой дисковый подключить. Теперь если и мобильный разряжен (бывает и такое ) и нет света даже ни скорую не вызовешь , ни пожарку и т.д. Их вообще хоть кто нибудь контролирует?
Изначально всегда у меня стоял и стоит собственный модем/роутер и никогда не возникало никаких вопросов. ... При заключении договора сразу говорю, что мне от них нужен только интернет. А все свои "дополнительные" услуги пусть оставляют при себе. Даже если они включены в пакет. Что само по себе - чистой воды мошенничество. Плохо, что выбора нет. В частном секторе у нас в городе больше никто услуги не предоставляет.
Если долго не появлятся в офисе казахтелеком, то со временем вас подключат ко всем услугам без спроса. Как в моём случаи. Много лет терпел, смотрю с каждым разом всё больше и крупней счета приходят. Перегоняют официальную инфляции в два раза. Дай думаю схожу узнаю. А там всё что только можно подключили)))
Vit: Если долго не появлятся в офисе казахтелеком, то со временем вас подключат ко всем услугам без спроса.
Да,в зону риска попадают все кто не заходит в свой ЛК и не смотрит выписку по счёту. Сейчас правда когда от них сбежала куча абонентов,они стали сговорчивее и внимательнее к абонентам. Цитата:
Vit: Рядом район подключили какой то опти. Не помню точно название. Весь район спрыгнул с казахтелекома. В новом инет в десять раз быстрей.
Все спрыгивают кому нафик нужен их допотопный мегалайн 5мбитсек за 4500,если есть алма тв 30-50мбитсек за 3500. Кстати отток абонентов почувствовался и на скорости казахтелекома,теперь у меня в частном секторе не 3-5мбитсек,а целых 7-8 в принципе даже IP TV тянет.
Мне казахтелеком симку подарила алтел. Сказали вы можете свой номер переписать на нашу связь. Я им трр, не гоните лошадей)) я незнаю че за связь эта что б свой номер переписывать. Вот проверю пару месяцев тогда решу. Вобщем я уже решил. Нет ,переписывать не буду. За городом в степях Казахстана билайн всё таки лучше инет ловит
Монополисты... хорошо, здоровая конкуренция появилась.. в частном секторе много лет сидел на КТ.. в этом году небеса разверзлись и по нашей улице протянула свою ветку оптоволоконную Валента благословенная.. вместо 8 Мбит по цене вместе с телефоном (которым давно не пользовались) 6500 теньгами.. нынче 100 Мбит за 4000, ну и ТВ за 1000... каефф...
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