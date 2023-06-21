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"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47031
"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
Отправлено: 21.06.23 - 18:24
Депутаты проголосовали практически единогласно по всем вопросам. Претензии к переименованиям предъявляли горожане. Правда, они были не против одного из новых названий, как таковых, а лишь предлагали присвоить его другой улице.
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Re: "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о...
Отправлено: 21.06.23 - 18:24
Шовинисты и националисты сегодня ликуют и пьют шампанское, только вот погранцов то зачем отрывать от учебы,
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 553
Re: "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о...
Отправлено: 21.06.23 - 18:27
Цитата:
Выбы лучше эти дороги качественно делали, а не ваши недо-реконструкции проводить каждые 5 лет)))
Цитата:
Кто бы сомневался
Цитата:
Ч.Т.Д.
Цитата:
Весёлая опечатка после слов о неграмотных людях)
В целом, кстати, назвать наш парк великой степь весьма показательно для гор.акимата. в точку попали,молодцы.
Потратится только городской бюджет, из которого выделят деньги на замену табличек на домах и указателей возле дорог
Выбы лучше эти дороги качественно делали, а не ваши недо-реконструкции проводить каждые 5 лет)))
Цитата:
Депутаты все же единогласно проголосовали за наименование «Улы дала»
Кто бы сомневался
Цитата:
Давайте тогда и имена Павлова, Беды уберем. О чем вы говорите?
- Придет время, уберем, - отвечали Денисову из зала.
- Придет время, уберем, - отвечали Денисову из зала.
Ч.Т.Д.
Цитата:
великий инжинер
Весёлая опечатка после слов о неграмотных людях)
В целом, кстати, назвать наш парк великой степь весьма показательно для гор.акимата. в точку попали,молодцы.
Re: "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о...
Отправлено: 21.06.23 - 18:28
Потратится только городской бюджет, из которого выделят деньги на замену табличек на домах и указателей
Сегодня ездил на 120 хваленом маршруте, не оказалось приема оплаты ни QR, ни переводом ни карточкой, только наличка. Стоял как Воробьянинов в позе попрошайки, кто бы заплатил за меня
Сегодня ездил на 120 хваленом маршруте, не оказалось приема оплаты ни QR, ни переводом ни карточкой, только наличка. Стоял как Воробьянинов в позе попрошайки, кто бы заплатил за меня
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1706
Re: "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о...
Отправлено: 21.06.23 - 18:30
Цитата:
Исправил. спасибо
vofkakst:
Весёлая опечатка после слов о неграмотных людях)
Весёлая опечатка после слов о неграмотных людях)
Исправил. спасибо
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 553
"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
Отправлено: 21.06.23 - 18:37
Цитата:
Ничего, зато теперь заживём, ухххх
Жисть-то налаживается)))
в позе попрошайки
Ничего, зато теперь заживём, ухххх
Жисть-то налаживается)))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 12687
Re: "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о...
Отправлено: 21.06.23 - 18:43
Цитата:
На фото видно как пограничники переживают за улицу Урицкого. На этой улице у них казармы что ли стоят?))
Дело в том, что именно со стороны пограничников поступило предложение переименовать ул. Урицкого,
На фото видно как пограничники переживают за улицу Урицкого. На этой улице у них казармы что ли стоят?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1095
Re: "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о...
Отправлено: 21.06.23 - 19:03
Цитата:
Естаев по возрасту вроде бы в СССР учился. И как не стыдно за такие слова?
Впрочем, чем дальше, тем веселей.
А Карбышев - кто он такой? Он никто! Он не воевал Источник:
Естаев по возрасту вроде бы в СССР учился. И как не стыдно за такие слова?
Впрочем, чем дальше, тем веселей.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1664
Re: "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о...
Отправлено: 21.06.23 - 19:14
Цитата:
Какой позор. Дно. На Павлова и Беду замахнулись.
Давайте тогда и имена Павлова, Беды уберем. О чем вы говорите?
- Придет время, уберем, - отвечали Денисову из зала.
Источник:
- Придет время, уберем, - отвечали Денисову из зала.
Источник:
Какой позор. Дно. На Павлова и Беду замахнулись.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3157
"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
Отправлено: 21.06.23 - 19:37
Цитата:
Манкурты.
Змея Подколодная:
Какой позор. Дно. На Павлова и Беду замахнулись.
Какой позор. Дно. На Павлова и Беду замахнулись.
Манкурты.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15786
Re: "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о...
Отправлено: 21.06.23 - 20:04
Такое ощущение что власть кидает, как кость, плебсу такое национальное развлечение по переименовыванию улиц. Я понимаю что хотят избавиться от "советского наследия" и подчеркнуть независимость, но Уральскую-то за что? В Казахстане есть город Уральск - улица в честь него названа? Что хотят сказать этим переименованием? Ещё интересно - на что ориентируются депутаты, которые голосуют, если допустить что указаний сверху нет? Вообще, по-хорошему, после вот этих всех обсуждений нужно проанализировать предложения, а потом уже между собой обсудить. Или слушания рассчитаны только на какие-то категорические возражения? Где логика что у сквера будет название "Великая степь"? Чем старое название не устраивало? Оно более конкретное, привязано к конкретной дате. Слушания больше напоминает интерактивное шоу, где люди могут поучаствовать, но все результаты уже известны заранее.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.10.14
- Сообщений:
- 139
Re: "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о...
Отправлено: 21.06.23 - 20:40
Да йопта... Астану за 60 лет 5 раз переименовывали, и никого не спрашивали.. так сказать - рекорд ономастический! А тут какие-то улицы.. думаю, чтотпросто дань неуваженич к прошлой эпохе.. а енти погранцы.. они даже не из нашего города.. после ЕНТ, авторитеты, и надо же, великая честь голосовать за переименования улиц города в 10 раз старше их.. мда уж...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1935
"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
Отправлено: 21.06.23 - 20:56
Ничего не ново под луной. Цитата:
Это как в Союзе. "есть мнение, что" - остальное подставить по смыслу, "это товарищ нам совсем не товарищ", "эту улицу нужно переименовать" ну и т.д. и т.п.
Цитата:
А это для надёжности, чтоб и муха не пролетела. Знаю как в армии голосуют. Когда на Украине служил, в 91-ом выборы были. Замполит сразу сказал, кто за Кравчука не проголосует, будут проблемы.
Так что всё по накатанной, ничего нового.
Victor Yang:
напоминает интерактивное шоу, где люди могут поучаствовать, но все результаты уже известны заранее.
напоминает интерактивное шоу, где люди могут поучаствовать, но все результаты уже известны заранее.
Это как в Союзе. "есть мнение, что" - остальное подставить по смыслу, "это товарищ нам совсем не товарищ", "эту улицу нужно переименовать" ну и т.д. и т.п.
Цитата:
Неравнодушный гражданин:
а енти погранцы..
а енти погранцы..
А это для надёжности, чтоб и муха не пролетела. Знаю как в армии голосуют. Когда на Украине служил, в 91-ом выборы были. Замполит сразу сказал, кто за Кравчука не проголосует, будут проблемы.
Так что всё по накатанной, ничего нового.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 346
"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
Отправлено: 21.06.23 - 21:38
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1241
Re: "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о...
Отправлено: 21.06.23 - 21:39
Цитата:
И причём здесь Казахстан? Причём тут Костанай?Какое отношение имеет Карбышев к Казахстану? Был инженером при царской россии...
- О незначительности роли Карбышева могут говорить только неграмотные люди, извините! - сказал он. - Карбышев был великий инженер, в советское время был фортификатором. Гитлеровская Германия за ним персонально охотилась
Источник:
Источник:
И причём здесь Казахстан? Причём тут Костанай?Какое отношение имеет Карбышев к Казахстану? Был инженером при царской россии...
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