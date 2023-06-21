Отправлено: - 18:27

Потратится только городской бюджет, из которого выделят деньги на замену табличек на домах и указателей возле дорог

Депутаты все же единогласно проголосовали за наименование «Улы дала»

Давайте тогда и имена Павлова, Беды уберем. О чем вы говорите?



- Придет время, уберем, - отвечали Денисову из зала.





великий инжинер

Цитата:Выбы лучше эти дороги качественно делали, а не ваши недо-реконструкции проводить каждые 5 лет)))Цитата:Кто бы сомневалсяЦитата:Ч.Т.Д.Цитата:Весёлая опечатка после слов о неграмотных людях)В целом, кстати, назвать наш парк великой степь весьма показательно для гор.акимата. в точку попали,молодцы.