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≡ "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47030
"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
Отправлено: 21.06.23 - 18:24
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Депутаты проголосовали практически единогласно по всем вопросам. Претензии к переименованиям предъявляли горожане. Правда, они были не против одного из новых названий, как таковых, а лишь предлагали присвоить его другой улице.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6153
Re: "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о...
Отправлено: 21.06.23 - 18:24
#1
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Шовинисты и националисты сегодня ликуют и пьют шампанское, только вот погранцов то зачем отрывать от учебы,
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
553
Re: "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о...
Отправлено: 21.06.23 - 18:27
#2
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Цитата:
Потратится только городской бюджет, из которого выделят деньги на замену табличек на домах и указателей возле дорог


Выбы лучше эти дороги качественно делали, а не ваши недо-реконструкции проводить каждые 5 лет)))



Цитата:
Депутаты все же единогласно проголосовали за наименование «Улы дала»

Кто бы сомневался

Цитата:
Давайте тогда и имена Павлова, Беды уберем. О чем вы говорите?

- Придет время, уберем, - отвечали Денисову из зала.


Ч.Т.Д.


Цитата:
великий инжинер

Весёлая опечатка после слов о неграмотных людях)

В целом, кстати, назвать наш парк великой степь весьма показательно для гор.акимата. в точку попали,молодцы.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6153
Re: "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о...
Отправлено: 21.06.23 - 18:28
#3
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Потратится только городской бюджет, из которого выделят деньги на замену табличек на домах и указателей
Сегодня ездил на 120 хваленом маршруте, не оказалось приема оплаты ни QR, ни переводом ни карточкой, только наличка. Стоял как Воробьянинов в позе попрошайки, кто бы заплатил за меня
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1706
Re: "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о...
Отправлено: 21.06.23 - 18:30
#4
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Цитата:
vofkakst:
Весёлая опечатка после слов о неграмотных людях)

Исправил. спасибо
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
553
"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
Отправлено: 21.06.23 - 18:37
#5
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Цитата:
 в позе попрошайки

Ничего, зато теперь заживём, ухххх
Жисть-то налаживается)))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12687
Re: "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о...
Отправлено: 21.06.23 - 18:43
#6
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Цитата:
Дело в том, что именно со стороны пограничников поступило предложение переименовать ул. Урицкого,

На фото видно как пограничники переживают за улицу Урицкого. На этой улице у них казармы что ли стоят?))
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1095
Re: "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о...
Отправлено: 21.06.23 - 19:03
#7
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Цитата:
А Карбышев - кто он такой? Он никто! Он не воевал Источник:


Естаев по возрасту вроде бы в СССР учился. И как не стыдно за такие слова?

Впрочем, чем дальше, тем веселей.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1664
Re: "Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о...
Отправлено: 21.06.23 - 19:14
#8
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Цитата:
Давайте тогда и имена Павлова, Беды уберем. О чем вы говорите?

- Придет время, уберем, - отвечали Денисову из зала.

Источник:


Какой позор. Дно. На Павлова и Беду замахнулись.
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Козлов я
* Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3157
"Карбышев - кто он такой?" - На слушаниях о переименовании четырех улиц в Костанае предложили добавить и пятую
Отправлено: 21.06.23 - 19:37
#9
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Цитата:
Змея Подколодная:
Какой позор. Дно. На Павлова и Беду замахнулись.

Манкурты.
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