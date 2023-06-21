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"Тратили деньги на покупку коров и лошадей" - Прения по делу о хищениях при строительстве плотины Шили прошли в Костанае
"Тратили деньги на покупку коров и лошадей" - Прения по делу о хищениях при строительстве плотины Шили прошли в Костанае
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