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≡ "Тратили деньги на покупку коров и лошадей" - Прения по делу о хищениях при строительстве плотины Шили прошли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47030
"Тратили деньги на покупку коров и лошадей" - Прения по делу о хищениях при строительстве плотины Шили прошли в Костанае
Отправлено: 21.06.23 - 18:12
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Гособвинитель Диас НУРГАЛИЕВ заявил, что сумма ущерба 81 419 932, предъявленная подсудимым Габиту Алину и Берику Дюсембаеву, обоснована. Подсудимые Алин и Амиров коротко сообщили, что по-прежнему не признает вину и просят их оправдать.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6153
Re: "Тратили деньги на покупку коров и лошадей" -...
Отправлено: 21.06.23 - 18:12
#1
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 на покупку лошадей на свадьбу сына Алина, на покупку коров и зарплату жены Алина, которая не работала
Красные комиссары давно бы выбили с подозреваемых все подробности растраты казённых денег, достаточно в их деревне допросить с интересом пару болтливых стукачей
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