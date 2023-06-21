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≡ Признать незаконными слушания по ПДП микрорайона Арай требуют жители Костаная. Что решит суд?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47028
Признать незаконными слушания по ПДП микрорайона Арай требуют жители Костаная. Что решит суд?
Отправлено: 21.06.23 - 16:25
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Истцы считают, что ответчик - управление строительства, архитектуры и градостроительства - не оповестил о включении в проект застройки территорий, на которых располагаются их земельные участки.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
551
Re: Признать незаконными слушания по ПДП микрорайона Арай...
Отправлено: 21.06.23 - 16:25
#1
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Хороший ход - провести слушания в рабочее время, среди недели ,среди рабочего дня и тыкать потом всех носом в Цитата:
Если кто-то не проявил свою гражданскую активность и не счел нужным прийти, здесь нашей вины нет.


Главное в этом деле - по-быстрому скинуть с себя ответственность.

Люди живут годами и десятилетиями, в своём доме, без картонных стен, за которыми могут быть шумные соседи; у людей огороды, с которых кормятся; у кого-то есть хозяйство, куры там или ещё кто. Но нет, "мы решили зафигачить новый район, уходите, это золотой квадрат"
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
587
Признать незаконными слушания по ПДП микрорайона Арай требуют жители Костаная. Что решит суд?
Отправлено: 21.06.23 - 16:38
#2
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— У вас было достаточно времени, чтобы обратиться с предложениями и жалобами.
— Достаточно времени? — взвыл Артур. — Достаточно времени! Я впервые услышал об этом от рабочего, который пришел сюда вчера. Я спросил его, не пришел ли он помыть окна, а он сказал «нет, я пришел сносить дом». Конечно, он не сказал мне это сразу. Черта с два. Сначала он вытер пару стекол и взял с меня пятерку. А потом уже сказал.
— Но, мистер Дент, со всеми планами вы могли ознакомиться в вашем районном отделении управления по планированию на протяжении последних девяти месяцев.
— Ну да! Как только я узнал, я сразу отправился взглянуть на них, еще вчера днем. Вы же пальцем о палец не ударили, чтобы обратить ни них чье-либо внимание, так? Во всяком случае, не рассказали о них никому ни словечка.
— Планы висели на доске объявлений…
— На доске? Мне пришлось спуститься в подвал, чтобы найти их.
— Ну да, доска объявлений находится там.
— С фонарем!
— Ну, наверно, света не было.
— И лестницы тоже!
— Но вы ведь нашли объявление, так?
— Да! — сказал Артур. — Что да, то да! Оно лежало на самой нижней полке закрытого шкафа, засунутого в бывшую уборную, на двери которой висит знак «Осторожно, леопард».

"Автостопом по Галактике"

[Исправлено: Елена Пикельная, 21.06.2023 - 16:39]
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