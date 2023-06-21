Отправлено: - 15:33

до моих мозгов не доходит: народ возмущается, причем адекватно, а некоему персонажу в МОН (непонятно кому) не хочется что-то делать/слышать - и все хоть убейтесь!!ДЛЯ кого вообще все делается? получается для некоего непонятно кого. Что ему в голову взбрело/что захотел (потому, что утром проснулся и так захотелось) - к тому всех и нагибают. Когда прислушиваться будут к учителям, к родителям. Смешно но сами ученики "орали", просили не устраивать продление - но.. жираф (подозреваю американо-соросовский) большой,не слышит...Почему не покажут конкретно кому в голову приходят подобные указы/приказы/ нововведения. Ведь это живой человек - покажите где-нибудь его