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≡ Продленный учебный год и отказ от выпускных вечеров прокомментировали в управлении образования Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47028
Продленный учебный год и отказ от выпускных вечеров прокомментировали в управлении образования Костанайской области
Отправлено: 21.06.23 - 13:30
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- Сегодня мы не можем сказать, что принято какое-то решение по будущему учебному году, - сказала Данагуль Сюндикова. - Все конкретные решения получим уже к августовской конференции педагогов.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1232
Re: Продленный учебный год и отказ от выпускных вечеров...
Отправлено: 21.06.23 - 13:30
#1
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страшно представить, что в министерстве придумают к следующему учебному году. Общаюсь с бывшими коллегами, и понимаю, что правильно сделал, что ушел из системы образования.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4907
Re: Продленный учебный год и отказ от выпускных вечеров...
Отправлено: 21.06.23 - 15:33
#2
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до моих мозгов не доходит: народ возмущается, причем адекватно, а некоему персонажу в МОН (непонятно кому) не хочется что-то делать/слышать - и все хоть убейтесь!!
ДЛЯ кого вообще все делается? получается для некоего непонятно кого. Что ему в голову взбрело/что захотел (потому, что утром проснулся и так захотелось) - к тому всех и нагибают. Когда прислушиваться будут к учителям, к родителям. Смешно но сами ученики "орали", просили не устраивать продление - но.. жираф (подозреваю американо-соросовский) большой,не слышит...
Почему не покажут конкретно кому в голову приходят подобные указы/приказы/ нововведения. Ведь это живой человек - покажите где-нибудь его :-x
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
587
Re: Продленный учебный год и отказ от выпускных вечеров...
Отправлено: 21.06.23 - 16:06
#3
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Любой, кто работал в системе образования, неважно школа это или вуз, знает: уже примерно с 10 мая (а то и раньше)ни о какой учёбе ученики/студенты уже не могут думать. Весь май по этой причине - самый каторжный месяц для учащихся и преподавателей. А подобные указы издают те, кто сам в учебном заведении не работал, а на работу в министерство устроился по блату. Другой версии нет.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
551
Продленный учебный год и отказ от выпускных вечеров прокомментировали в управлении образования Костанайской области
Отправлено: 21.06.23 - 16:28
#4
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А ведь их называют "слугами народа", которые представляют и защищают наши интересы но нет...
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