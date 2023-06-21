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≡ Аркалыкскую ТЭЦ ввели в эксплуатацию на бумаге - Годунова
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47028
Аркалыкскую ТЭЦ ввели в эксплуатацию на бумаге - Годунова
Отправлено: 21.06.23 - 15:17
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Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова на пленарном заседании Мажилиса рассказала о многочисленных нарушениях и системных проблемах, выявленных в ходе государственного аудита сферы теплоснабжения.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26788
Re: Аркалыкскую ТЭЦ ввели в эксплуатацию на бумаге - Годунова
Отправлено: 21.06.23 - 15:17
#1
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У наших виайпи чиновников тоже расписано все на бумаге до 2030го года, что настанет коммунизм.
Да и то, что цены не будут расти, заводы начнут работать, не будет бедных и тд..
Ничего этого не случилось.
Будут ли меры приняты к самым высокопоставленным чиновникам?
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