Re: Аркалыкскую ТЭЦ ввели в эксплуатацию на бумаге - Годунова

Отправлено: - 15:17

У наших виайпи чиновников тоже расписано все на бумаге до 2030го года, что настанет коммунизм.

Да и то, что цены не будут расти, заводы начнут работать, не будет бедных и тд..

Ничего этого не случилось.

Будут ли меры приняты к самым высокопоставленным чиновникам?