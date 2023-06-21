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≡  Абоненты "Казахтелекома" теперь могут не брать в аренду модемы компании и не платить за это
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47028
Абоненты "Казахтелекома" теперь могут не брать в аренду модемы компании и не платить за это
Отправлено: 21.06.23 - 14:19
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"Казахтелеком" незаконно навязывал потребителям аренду своих модемов при подключении к интернету, сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции. Такая практика не соответствовала правилам оказания услуг связи, установили в антимонопольном органе.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
551
Re: Абоненты "Казахтелекома" теперь могут не брать в...
Отправлено: 21.06.23 - 14:19
#1
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Цитата:
"Казахтелеком" не несёт ответственности за работоспособность абонентского оборудования, выкупленного у третьих лиц, 

А КТ когда-нибудь нёс за что-нибудь ответственность?)
Нет интернета- у вас что-то на линии. Плохая связь - "а мы что? Все работает", в подписке есть услуга, которую не получаешь - "Она была раньше, а сейчас нет, но вы платите за нее". На руководителей (хотя бы какого либо подразделения) выхода нет, т.к."у них нет телефонов" :lol:

Теперь оказывается и железо покупать не надо было
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
121
Re: Абоненты "Казахтелекома" теперь могут не брать в...
Отправлено: 21.06.23 - 14:59
#2
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Казахтелеком вообще себя вольно чувствует . Взяли и подключили домашний телефон через интернет. Причем не спрашивая абонента.Еще и абонплату увеличили. Теперь домашний телефон зависит от наличия электричества. Вчера отключили свет и аппарат не работает. Раньше можно было простой дисковый подключить. Теперь если и мобильный разряжен (бывает и такое ) и нет света даже ни скорую не вызовешь , ни пожарку и т.д. Их вообще хоть кто нибудь контролирует?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
934
Абоненты "Казахтелекома" теперь могут не брать в аренду модемы компании и не платить за это
Отправлено: 21.06.23 - 15:04
#3
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Изначально всегда у меня стоял и стоит собственный модем/роутер и никогда не возникало никаких вопросов.
...
При заключении договора сразу говорю, что мне от них нужен только интернет. А все свои "дополнительные" услуги пусть оставляют при себе. Даже если они включены в пакет.
Что само по себе - чистой воды мошенничество.
Плохо, что выбора нет. В частном секторе у нас в городе больше никто услуги не предоставляет.

[Исправлено: Skeptic, 21.06.2023 - 15:07]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12685
Абоненты "Казахтелекома" теперь могут не брать в аренду модемы компании и не платить за это
Отправлено: 21.06.23 - 15:10
#4
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Если долго не появлятся в офисе казахтелеком, то со временем вас подключат ко всем услугам без спроса. Как в моём случаи. Много лет терпел, смотрю с каждым разом всё больше и крупней счета приходят. Перегоняют официальную инфляции в два раза. Дай думаю схожу узнаю. А там всё что только можно подключили)))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12685
Абоненты "Казахтелекома" теперь могут не брать в аренду модемы компании и не платить за это
Отправлено: 21.06.23 - 15:11
#5
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Рядом район подключили какой то опти. Не помню точно название. Весь район спрыгнул с казахтелекома. В новом инет в десять раз быстрей.
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