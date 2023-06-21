Отправлено: - 14:19

"Казахтелеком" не несёт ответственности за работоспособность абонентского оборудования, выкупленного у третьих лиц,

Цитата:А КТ когда-нибудь нёс за что-нибудь ответственность?)Нет интернета- у вас что-то на линии. Плохая связь - "а мы что? Все работает", в подписке есть услуга, которую не получаешь - "Она была раньше, а сейчас нет, но вы платите за нее". На руководителей (хотя бы какого либо подразделения) выхода нет, т.к."у них нет телефонов"Теперь оказывается и железо покупать не надо было