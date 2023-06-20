Отправлено: - 12:17

Xacatel:

почти весь Казахстан ездит на старых машинах

Xacatel:

цена стала в 2 раза ниже, автопарк со временем обновился бы

Xacatel:



Xacatel:

а те кто даже на стареньких авто, они не променяют старый авто на новый автобус.

Цитата:статисткика есть?Цитата:можно и бесплатно даватьЦитата:если нет их зачем писать? может смысл пойти и заработать?Цитата:перепись проводилась?