Финансирование льготного автокредитования сократят. Часть возвратных средств направят на покупку автобусов
Отправлено: 20.06.23 - 17:24
Программу льготного автокредитования переориентируют: возвращаемые в банки средства будут направлять на покупку автобусов, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев. Читать новость
А то что почти весь Казахстан ездит на старых машинах никого не волнует. Крупные города прям задыхаются в углекислом газе. Продавали бы машины напрямую с завода без дилеров, цена стала в 2 раза ниже, автопарк со временем обновился бы. А то цены на новые авто просто пиз..ц, проще квартиру купить за 15 лямов и сдавать, чем авто. Автобусы обновлять? Часть населения ездит в них, а те кто даже на стареньких авто, они не променяют старый авто на новый автобус.
Xacatel: Продавали бы машины напрямую с завода без дилеров, цена стала в 2 раза ниже
Дилер не появляется на пустом месте,а выполняет определённую работу,за что и получает деньги. Сегодня вы купите новое авто,а завтра прибежите на завод по гарантии,ну и нафига вы там нужны со своими проблемами. Завод занимается производством,а дилеры продажей и обслуживанием.Кстати продажные цены у дилера согласованы с заводом производителем .
111: Украинцы смеются над новыми регионами России, ДНР и ЛНР. Показали, какие до войны автобусы были и какие после..
я уж лучше еще 20 лет на стареньких манах поезжу вместо того чтобы ко мне в город пришли бы "благодетели" которые сожгут весь город, убьют часть населения а другую часть заставят эвакуироваться но взамен зато запустят новенькие автоубсики которые ездят по разрушенным микрорайонам
Кому что, а некоторым даже в статье про автобусы между строк мерещится Украина.
А по существу - чем мешали добротные икарусы, которые были у TTS? Было приятно и удобно ездить. Сейчас понабрали этих выкидышей автопрома, в которые больше 20 человек поместятся с треском. Как-то ехал с сыном (на коляске-велосипеде), стоя,естественно, в середине автобуса. Толкотня, давка (т.к мы стояли возле выхода),ну и получается,что мы перекрыли половину прохода. А что делать? Только так. Интересно, какие были бы у нас автобусы, если бы на них чиновники ездили на работу? Да чтоб и в час пик, и чтоб ждать по 15-20 минут, да на этих остановках...
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