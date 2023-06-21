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≡ Продленный учебный год и отказ от выпускных вечеров прокомментировали в управлении образования Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47026
Продленный учебный год и отказ от выпускных вечеров прокомментировали в управлении образования Костанайской области
Отправлено: 21.06.23 - 13:30
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- Сегодня мы не можем сказать, что принято какое-то решение по будущему учебному году, - сказала Данагуль Сюндикова. - Все конкретные решения получим уже к августовской конференции педагогов.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1232
Re: Продленный учебный год и отказ от выпускных вечеров...
Отправлено: 21.06.23 - 13:30
#1
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страшно представить, что в министерстве придумают к следующему учебному году. Общаюсь с бывшими коллегами, и понимаю, что правильно сделал, что ушел из системы образования.
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