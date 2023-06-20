ПАМЯТЬ КОРОТКАЯ Восточная Европа снова занимается уничтожением памяти и Великой Отечественной войне. На очереди — Прага. Сегодня стало известно, что в столице Чехии планируют переименовать одну из центральных улиц города. Теперь она будет гордо именоваться в честь первого старосты района Жижков — Карела Гартига. Все бы ничего, наверное, действительно человек хороший был, раз с его именем что-то на карте появится. Вот только с 1947 года эта улица носила фамилию и имя Ивана Конева — маршала, который освободил Прагу от фашистов. Память о герое войны (командовал он, кстати 1-м Украинским фронтом) сотрут также из документов: всем жителям улицы необходимо будет внести бюрократические изменения в свои паспорта. Планируется, что Конев окончательно «уйдет» из чешской столицы уже 1 октября.
ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД...ЗАЛУЖНОГО Залужный нашёлся. В принудительном порядке
По всей видимости, дизайнеры вернулись из отпуска, и в телеграм-канале главкома ВСУ Валерия Залужного, наконец, появилось новое видео с его участием.Главная деталь ролика, на которую постоянно обращают наше внимание – дата. Съёмки якобы велись 17 июня. Правда, смущает, что ролик весь состоит из склеек и ретуши. Ну да ладно, простим дизайнеру эту оплошность. В конце концов, весь мир ждал Валерия – такая премьера! Забавно, что ресурс для склейки нашли ровно после того, как президент России Владимир Путин ответил на вопрос военных корреспондентов: "где Залужный?". На известной встрече о главкоме ВСУ заговорил военкор Александр Сладков. Путин аккуратно заметил, что Залужный, по всей видимости, за границей. Впрочем, это лишь версия… Но даже после неё главкома ВСУ нашли принудительно. Как говорится, живым или мёртвым.
Главком ВСУ Валерий Залужный не появлялся на публике на протяжении пары месяцев. Более того, украинские инсайдеры настаивали, что в наступлении ВСУ он не участвует, поскольку не согласился с планом штурма, считая его самоубийственным. Потому главкома отстранили даже от участия в ставках с Зеленским.
Другая версия заключалась в том, что Залужный находится в госпитале после тяжёлого ранения, полученного ещё в начале мая при ракетном ударе по командному пункту в районе села Посад-Покровское под Херсоном. Сначала главкома доставили в Николаев, а затем и в военный госпиталь в Киеве, где генералу провели трепанацию черепа. Прогноз был неутешительный: "жить будет, но выполнять свою работу не сможет".
Собственно, так и получилось. На штурм ВСУ повел командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский под пристальным взглядом зарубежных кураторов. Что из этого вышло, мы знаем – кладбище "Леопардов" и "Брэдли" все видели.
З.Ы. Помимо официального видео с Залужным, дарим вам ещё и неофициальное. Ребята тут нашли... Красивое!
КАНОНИЗАЦИЯ ПАЛАЧЕЙ Пресвятая Богородица раскинула свой покров над сине-желтым знаменем и армейскими в полной амуниции. Скажете, богохульство? Не для ПЦУ — ведь именно такие иконы в почете на Украине. Освятил икону с экстримисткой УПА, казаками, а также с нацистами Бандерой и Шухевичем сам глава раскольников Епифаний (Думенко).
Назвали богохульную картину «С оружием в руках и с Богом в сердце». То, что на картине изображены не православные, а униаты, не волнует никого. Хотя, как это могло кого-то задеть, если не погнушались новые «идеологи веры» на «икону» поставить палачей и убийц. Грешников, которых упоминать в стенах храмов страшно.
ПРЕДАТЕЛЬСТВО ПАМЯТИ Израильский посол решил, что «ничего не имеет против» фашиста Бандеры «В рамках своей борьбы за независимость Украины они (Бандера и Шухевич — ред.) хотели видеть Украину без евреев, так же, как и без поляков, коммунистов, и ещё много без кого. Но Украина сегодня переживает колоссальную трагедию. Она подверглась нападению, агрессии, и Украина находится в поиске своих героев», — заявил тот в интервью Iton TV.
Сыкымы: Что назвать? То, что тебе статус понизили после моего вопроса админа? Торжеством справедливости,
Хм.. Но почему то то, что ты сам лично делаешь, ты назвал Стукачеством. Это когда зашкварники стучат ментам и доносят на брата или коллегу государственным структурам. Тимур и его команда, это госучреждение, полиция? То то..
Иногда они пропускают безобидные моменты, где нет оскорблений, просто легкая дискуссия, которую они таким образом останавливают и не понижают статус. Мне по барабану, я за день 30 свободно пишу и в следующий четверг нормально. Не в этом дело. Дело в самом процессе. Уж то кто кто, но Дон пострадал жестко. Вон, опять удалили его ник, так и не входит. Ладно, черт с ним. Как и долго проверяют, не просто так же. А ты уже и это подметил. Это когда решают, выбор, стереть коммент и не дать статуса, или же не стирать его и дать статус, потому что долго не было статуса, это решает вышестоящий начальник, стирать или нет. Ты опять же на них нажаловался, все сделали по правилам, стерли твой например коммент.. И ты по правилам честно и справедливо остался на модерации.. Но иногда лучше думаю обходить острые углы и не переть как таран на танк.. И тем более не называть свои же действия зашкваром, стукачеством..
Извини меня, но ты немного рангом пониже.. Одно дело или Путин врет, или врет Уважаемое лицо Нашей Газеты.. А на вас таких кто обращает внимание? Никто. Вы просто подхватываете то, чего слышите в одно ухо от таких людей.. А по итогу, если ваш Сюзерен врет, или Уважаемое Лицо Нашей Газеты, вы тоже врете и вас так много.. Так зачем на вас обращать внимание? Говори что хочешь. Кто ж с тобой спорит то? Если тебе это приятно, Рукоплескать Стоя своим, всегда пожалуйста..
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