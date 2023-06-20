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«На какой бы сигнал ни шла девочка, водитель ехал на запрещающий» - По делу о смертельном ДТП разбирают выводы эксперта в суде Костаная
«На какой бы сигнал ни шла девочка, водитель ехал на запрещающий» - По делу о смертельном ДТП разбирают выводы эксперта в суде Костаная
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