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≡ «На какой бы сигнал ни шла девочка, водитель ехал на запрещающий» - По делу о смертельном ДТП разбирают выводы эксперта в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47024
«На какой бы сигнал ни шла девочка, водитель ехал на запрещающий» - По делу о смертельном ДТП разбирают выводы эксперта в суде Костаная
Отправлено: 20.06.23 - 12:34
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Суд разбирал выводы эксперта Анатолия Ли. На его вызове в суд и допросе в качестве эксперта настояла адвокат подсудимого Лимара СЕРГАЗИНА. Однако 16 июня она же попросила признать эти выводы недопустимыми.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
871
«На какой бы сигнал ни шла девочка, водитель ехал на запрещающий» - По делу о смертельном ДТП разбирают выводы эксперта в суде Костаная
Отправлено: 20.06.23 - 12:34
#1
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Оба двигались на разрешающий зелёный свет светофора. Автобус на мигающий, а пешеход начала движение на зелёный. Ошибка многих кто переходит дорогу на зелёный, начинают идти не посмотрев по сторонам. Надо сначала на одну сторону посмотреть, к середине на вторую сторону дороги. Хожу и вижу как переходят со мной другие, смотрят только на светофор, но не по сторонам. Водитель выйдет, но пешехода не вернуть назад

[Исправлено: arman_kst, 20.06.2023 - 12:39]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3044
Re: «На какой бы сигнал ни шла девочка, водитель ехал на...
Отправлено: 20.06.23 - 12:46
#2
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Траву курил, ПДД нарушал.. нормально так водителей автобусов берут на работу...
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Анатолий
§ Анатолий
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
198
Re: «На какой бы сигнал ни шла девочка, водитель ехал на...
Отправлено: 21.06.23 - 00:24
#3
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Цитата:
юля елиссева:
нормально так водителей автобусов берут на работу...

Так больше не кого брать,работать надо не как раб ,а как в ссср в две смены.
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