Отправлено: - 10:42

Артем Марусич:

В США еще 4 года назад, все большие супермаркеты (продуктовые и с промышленными товарами) имели кассы без персонала

Добринцофф:

это видимо менталитет советского человека даёт о себе знать,просто раньше тащили у государства,а теперь у частника

Артем Марусич:

Представляю какой гнев подобная система может вызывать у свободных людей, случайно оказавшихся в наших краях

Цитата:без персонала воообще? или рядом с кассой самообслуживания стоит сотрудник который иногда проверяет чтобы ты клал на весы именно правильный товар с правильным штрих кодом?))потому что такие кассы и у нас почти уже во всех супрах естьно людям по старинке легче к кассиру подойти чем париться самому пробивая штрих кодЦитата:забей в ютюбе про воровство в американских магазинахи в особенности что делают таким если таких воришек поймут с поличнымудивишься что советский менталитет оказывается присущ и "СВОБОДНЫМ" людям США)) Цитата:только уточнюсвободные люди это все граждане америки или только белое население желательно англо-саксонского или немецкого происхождения?потому что мы люди темные, в сшах конечно не бывали, мы все больше по фильмам американским ориентируемся да по новостяма в этих фильмах и новостях к примеру представители черного населения, азиаты и латиносы как то не шибко свободны и не везде там людям гулять можно оказываетсязайдешь в богатый (белый) пригородный район то местные полицию вызовута зайдешь в гетто тебя бандосы выведутсвободные люди свободной страны))у нас вот везде гулять можно (брат-2)