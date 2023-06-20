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≡ Новые слушания по ПДП для застройки микрорайона "Арай" пройдут в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47024
Новые слушания по ПДП для застройки микрорайона "Арай" пройдут в Костанае
Отправлено: 20.06.23 - 11:41
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На этих слушаниях границы будущего микрорайона обозначили в следующих рамках: ул. Касымханова - пр. Абая - ул. Каирбекова - ул. Сьянова - ул. Набережная - пр. Аль-Фараби - ул. Тәуелсіздік - ул. Пушкина - ул. Амангельды.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1219
Re: Новые слушания по ПДП для застройки микрорайона...
Отправлено: 20.06.23 - 11:41
#1
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Рынок недижки встал и всем это известно. Всё,насытились. Очень много не проданных квартир. Зачем вы людям мотаете нервы?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3044
Re: Новые слушания по ПДП для застройки микрорайона...
Отправлено: 20.06.23 - 11:53
#2
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Цитата:
Сабыр:
Рынок недижки встал и всем это известно. Всё,насытились. Очень много не проданных квартир. Зачем вы людям мотаете нервы?

Пусть строят. Чем больше жилья - тем ниже будут цены. Его смогут купить те, кому оно не по карману сейчас. Вторичка точно пойдет вниз если много нового жилья сдавать начнут.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12682
Новые слушания по ПДП для застройки микрорайона "Арай" пройдут в Костанае
Отправлено: 20.06.23 - 12:23
#3
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Цитата:
юля елиссева:

Категорически против. Квартиры должны расти. Как в старые добрые времена когда хату можно было продать за 100 тыщ баксов.
Что бы люди могли в любой момент продать и денег хватитило что б уехать от нациков которых всё больше у нас плодятся.

[Исправлено: Vit, 20.06.2023 - 11:26]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1219
Re: Новые слушания по ПДП для застройки микрорайона...
Отправлено: 20.06.23 - 12:25
#4
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Цитата:
Vit:
продать за 100 тыщ баксов

Так и сейчас норм кв так стоят и продаются. Просто доллар уже не тот.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3044
Новые слушания по ПДП для застройки микрорайона "Арай" пройдут в Костанае
Отправлено: 20.06.23 - 12:49
#5
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Цитата:
Сабыр:
Просто доллар уже не тот.

Доллар как был так и есть доллар. А вот курс нашей валюты по отношению к нему - вещь нестабильная.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3044
Новые слушания по ПДП для застройки микрорайона "Арай" пройдут в Костанае
Отправлено: 20.06.23 - 12:53
#6
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Цитата:
Vit:
Категорически против. Квартиры должны расти.

всё циклично в экономике. не бывает постоянного роста. А сейчас, если начнут массово строить как планируют, будет классический кризис перепроизводства. А за ним последует снижение цены. Избыток предложения приведет к падению цен.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26783
Re: Новые слушания по ПДП для застройки микрорайона...
Отправлено: 20.06.23 - 13:01
#7
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Ниче себе, сколько сносить новый аким собрался..
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
68
Re: Новые слушания по ПДП для застройки микрорайона...
Отправлено: 20.06.23 - 18:15
#8
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"Энергосистема Казахстана на пределе. Дефицит почти в шесть миллиардов киловатт-часов к концу года прогнозирует профильное ведомство. Всего по стране насчитывается 207 электрических станций, но и их недостаточно для быстро строящихся городов. В этом случае под вопрос ставится рациональность строительства жилых домов и предприятий без обновления энергетической инфраструктуры. Уже это ни для кого не секрет, кроме дефицита тепла, у нас есть дефицит воды и канализационных сооружений. Прежде чем ты строишь какой-то объект или часть города, ты должен обязательно запрограммировать или запроектировать некий резерв любых инфраструктурных мощностей. Будь то тепло или электроэнергия, вода, канализация или другое. Если ты этого не делаешь, то у тебя получатся просто коробки, которые будут ждать, когда достроится остальная инфраструктура." Эта цитата взята из выводов экспертов при правительстве РК. Что то меня терзают смутные сомнения, что у нас просчитаны эти риски, ведь нагрузки возрастут в десятки раз (сравните количество семей в частном секторе/квартале и многоэтажных "человейниках"..). Всё смахивает на очередную "компанейщину" , будь то массовая застройка старой части города со сносом в том числе оставшихся памятников градостроительства , или (новая инициатива)-водоснабжения сельской местности.. Как я недавно прочитал в СМИ - в СКО (откуда к нам прибыл новый Аким) ПОЛНОСТЬЮ провалена программа водоснабжения сёл ,но средства (как всегда у нас) освоены.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1238
Re: Новые слушания по ПДП для застройки микрорайона...
Отправлено: 20.06.23 - 22:21
#9
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Цитата:
111:
Ниче себе, сколько сносить новый аким собрался..


Правильно! Трущобы надо сносить! Жизнь не стоит на месте! Помню как визжали когда убогий кинотеатр сносили..и что?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26783
Новые слушания по ПДП для застройки микрорайона "Арай" пройдут в Костанае
Отправлено: 20.06.23 - 23:12
#10
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Трущобы надо сносить! Жизнь не стоит на месте! Пом

Как то все хочу фотоотсчет по трущобам сделать, все времени не хватает, границ не знал, теперь вот знаю
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