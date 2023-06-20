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Новые слушания по ПДП для застройки микрорайона "Арай" пройдут в Костанае
Новые слушания по ПДП для застройки микрорайона "Арай" пройдут в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47024
Новые слушания по ПДП для застройки микрорайона "Арай" пройдут в Костанае
Отправлено: 20.06.23 - 11:41
На этих слушаниях границы будущего микрорайона обозначили в следующих рамках: ул. Касымханова - пр. Абая - ул. Каирбекова - ул. Сьянова - ул. Набережная - пр. Аль-Фараби - ул. Тәуелсіздік - ул. Пушкина - ул. Амангельды.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1219
Re: Новые слушания по ПДП для застройки микрорайона...
Отправлено: 20.06.23 - 11:41
Рынок недижки встал и всем это известно. Всё,насытились. Очень много не проданных квартир. Зачем вы людям мотаете нервы?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3044
Re: Новые слушания по ПДП для застройки микрорайона...
Отправлено: 20.06.23 - 11:53
Цитата:
Пусть строят. Чем больше жилья - тем ниже будут цены. Его смогут купить те, кому оно не по карману сейчас. Вторичка точно пойдет вниз если много нового жилья сдавать начнут.
Сабыр:
Рынок недижки встал и всем это известно. Всё,насытились. Очень много не проданных квартир. Зачем вы людям мотаете нервы?
Рынок недижки встал и всем это известно. Всё,насытились. Очень много не проданных квартир. Зачем вы людям мотаете нервы?
Пусть строят. Чем больше жилья - тем ниже будут цены. Его смогут купить те, кому оно не по карману сейчас. Вторичка точно пойдет вниз если много нового жилья сдавать начнут.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 12682
Новые слушания по ПДП для застройки микрорайона "Арай" пройдут в Костанае
Отправлено: 20.06.23 - 12:23
Цитата:
Категорически против. Квартиры должны расти. Как в старые добрые времена когда хату можно было продать за 100 тыщ баксов.
Что бы люди могли в любой момент продать и денег хватитило что б уехать от нациков которых всё больше у нас плодятся.
[Исправлено: Vit, 20.06.2023 - 11:26]
юля елиссева:
Категорически против. Квартиры должны расти. Как в старые добрые времена когда хату можно было продать за 100 тыщ баксов.
Что бы люди могли в любой момент продать и денег хватитило что б уехать от нациков которых всё больше у нас плодятся.
[Исправлено: Vit, 20.06.2023 - 11:26]
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1219
Re: Новые слушания по ПДП для застройки микрорайона...
Отправлено: 20.06.23 - 12:25
Цитата:
Так и сейчас норм кв так стоят и продаются. Просто доллар уже не тот.
Vit:
продать за 100 тыщ баксов
продать за 100 тыщ баксов
Так и сейчас норм кв так стоят и продаются. Просто доллар уже не тот.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3044
Новые слушания по ПДП для застройки микрорайона "Арай" пройдут в Костанае
Отправлено: 20.06.23 - 12:49
Цитата:
Доллар как был так и есть доллар. А вот курс нашей валюты по отношению к нему - вещь нестабильная.
Сабыр:
Просто доллар уже не тот.
Просто доллар уже не тот.
Доллар как был так и есть доллар. А вот курс нашей валюты по отношению к нему - вещь нестабильная.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3044
Новые слушания по ПДП для застройки микрорайона "Арай" пройдут в Костанае
Отправлено: 20.06.23 - 12:53
Цитата:
всё циклично в экономике. не бывает постоянного роста. А сейчас, если начнут массово строить как планируют, будет классический кризис перепроизводства. А за ним последует снижение цены. Избыток предложения приведет к падению цен.
Vit:
Категорически против. Квартиры должны расти.
Категорически против. Квартиры должны расти.
всё циклично в экономике. не бывает постоянного роста. А сейчас, если начнут массово строить как планируют, будет классический кризис перепроизводства. А за ним последует снижение цены. Избыток предложения приведет к падению цен.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 26783
Re: Новые слушания по ПДП для застройки микрорайона...
Отправлено: 20.06.23 - 13:01
Ниче себе, сколько сносить новый аким собрался..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 68
Re: Новые слушания по ПДП для застройки микрорайона...
Отправлено: 20.06.23 - 18:15
"Энергосистема Казахстана на пределе. Дефицит почти в шесть миллиардов киловатт-часов к концу года прогнозирует профильное ведомство. Всего по стране насчитывается 207 электрических станций, но и их недостаточно для быстро строящихся городов. В этом случае под вопрос ставится рациональность строительства жилых домов и предприятий без обновления энергетической инфраструктуры. Уже это ни для кого не секрет, кроме дефицита тепла, у нас есть дефицит воды и канализационных сооружений. Прежде чем ты строишь какой-то объект или часть города, ты должен обязательно запрограммировать или запроектировать некий резерв любых инфраструктурных мощностей. Будь то тепло или электроэнергия, вода, канализация или другое. Если ты этого не делаешь, то у тебя получатся просто коробки, которые будут ждать, когда достроится остальная инфраструктура." Эта цитата взята из выводов экспертов при правительстве РК. Что то меня терзают смутные сомнения, что у нас просчитаны эти риски, ведь нагрузки возрастут в десятки раз (сравните количество семей в частном секторе/квартале и многоэтажных "человейниках"..). Всё смахивает на очередную "компанейщину" , будь то массовая застройка старой части города со сносом в том числе оставшихся памятников градостроительства , или (новая инициатива)-водоснабжения сельской местности.. Как я недавно прочитал в СМИ - в СКО (откуда к нам прибыл новый Аким) ПОЛНОСТЬЮ провалена программа водоснабжения сёл ,но средства (как всегда у нас) освоены.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1238
Re: Новые слушания по ПДП для застройки микрорайона...
Отправлено: 20.06.23 - 22:21
Цитата:
Правильно! Трущобы надо сносить! Жизнь не стоит на месте! Помню как визжали когда убогий кинотеатр сносили..и что?
111:
Ниче себе, сколько сносить новый аким собрался..
Ниче себе, сколько сносить новый аким собрался..
Правильно! Трущобы надо сносить! Жизнь не стоит на месте! Помню как визжали когда убогий кинотеатр сносили..и что?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 26783
Новые слушания по ПДП для застройки микрорайона "Арай" пройдут в Костанае
Отправлено: 20.06.23 - 23:12
Цитата:
Как то все хочу фотоотсчет по трущобам сделать, все времени не хватает, границ не знал, теперь вот знаю
ПолиграфЪ Боярышников:
Трущобы надо сносить! Жизнь не стоит на месте! Пом
Трущобы надо сносить! Жизнь не стоит на месте! Пом
Как то все хочу фотоотсчет по трущобам сделать, все времени не хватает, границ не знал, теперь вот знаю
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