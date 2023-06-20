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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 451 из 451«1...449450451
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26778
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.23 - 19:42
#6751
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Привет Фейкометам!



"После успешного применения нашего беспилотника на 1000 км", – подписала фото спикер ГК «Укроборонпром» Наталья СадЖдем хорошие новости.Инсайдер
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9382
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.23 - 20:02
#6752
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ПАМЯТЬ КОРОТКАЯ
Восточная Европа снова занимается уничтожением памяти и Великой Отечественной войне. На очереди — Прага.

Сегодня стало известно, что в столице Чехии планируют переименовать одну из центральных улиц города. Теперь она будет гордо именоваться в честь первого старосты района Жижков — Карела Гартига. Все бы ничего, наверное, действительно человек хороший был, раз с его именем что-то на карте появится. Вот только с 1947 года эта улица носила фамилию и имя Ивана Конева — маршала, который освободил Прагу от фашистов.
Память о герое войны (командовал он, кстати 1-м Украинским фронтом) сотрут также из документов: всем жителям улицы необходимо будет внести бюрократические изменения в свои паспорта. Планируется, что Конев окончательно «уйдет» из чешской столицы уже 1 октября.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9382
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.23 - 20:12
#6753
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ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД...ЗАЛУЖНОГО
Залужный нашёлся. В принудительном порядке


По всей видимости, дизайнеры вернулись из отпуска, и в телеграм-канале главкома ВСУ Валерия Залужного, наконец, появилось новое видео с его участием.Главная деталь ролика, на которую постоянно обращают наше внимание – дата. Съёмки якобы велись 17 июня.
Правда, смущает, что ролик весь состоит из склеек и ретуши. Ну да ладно, простим дизайнеру эту оплошность. В конце концов, весь мир ждал Валерия – такая премьера!
Забавно, что ресурс для склейки нашли ровно после того, как президент России Владимир Путин ответил на вопрос военных корреспондентов: "где Залужный?". На известной встрече о главкоме ВСУ заговорил военкор Александр Сладков. Путин аккуратно заметил, что Залужный, по всей видимости, за границей. Впрочем, это лишь версия… Но даже после неё главкома ВСУ нашли принудительно. Как говорится, живым или мёртвым.

Главком ВСУ Валерий Залужный не появлялся на публике на протяжении пары месяцев. Более того, украинские инсайдеры настаивали, что в наступлении ВСУ он не участвует, поскольку не согласился с планом штурма, считая его самоубийственным. Потому главкома отстранили даже от участия в ставках с Зеленским.

Другая версия заключалась в том, что Залужный находится в госпитале после тяжёлого ранения, полученного ещё в начале мая при ракетном ударе по командному пункту в районе села Посад-Покровское под Херсоном. Сначала главкома доставили в Николаев, а затем и в военный госпиталь в Киеве, где генералу провели трепанацию черепа. Прогноз был неутешительный: "жить будет, но выполнять свою работу не сможет".

Собственно, так и получилось. На штурм ВСУ повел командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский под пристальным взглядом зарубежных кураторов. Что из этого вышло, мы знаем – кладбище "Леопардов" и "Брэдли" все видели.

З.Ы. Помимо официального видео с Залужным, дарим вам ещё и неофициальное. Ребята тут нашли... Красивое!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9382
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.23 - 20:20
#6754
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КАНОНИЗАЦИЯ ПАЛАЧЕЙ
Пресвятая Богородица раскинула свой покров над сине-желтым знаменем и армейскими в полной амуниции. Скажете, богохульство? Не для ПЦУ — ведь именно такие иконы в почете на Украине. Освятил икону с экстримисткой УПА, казаками, а также с нацистами Бандерой и Шухевичем сам глава раскольников Епифаний (Думенко).



Назвали богохульную картину «С оружием в руках и с Богом в сердце». То, что на картине изображены не православные, а униаты, не волнует никого. Хотя, как это могло кого-то задеть, если не погнушались новые «идеологи веры» на «икону» поставить палачей и убийц. Грешников, которых упоминать в стенах храмов страшно.

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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9382
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.23 - 20:36
#6755
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ПРЕДАТЕЛЬСТВО ПАМЯТИ
Израильский посол решил, что «ничего не имеет против» фашиста Бандеры
«В рамках своей борьбы за независимость Украины они (Бандера и Шухевич — ред.) хотели видеть Украину без евреев, так же, как и без поляков, коммунистов, и ещё много без кого.
Но Украина сегодня переживает колоссальную трагедию. Она подверглась нападению, агрессии, и Украина находится в поиске своих героев», — заявил тот в интервью Iton TV.

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26778
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.23 - 20:56
#6756
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Цитата:
yudjin:
Другая версия заключалась в том, что Залужный

Эх, эта слепая вера в бункерного...

[Исправлено: 111, 20.06.2023 - 20:57]
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1530
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.23 - 21:07
#6757
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Цитата:
111:
Что там в этих комментариях было написано, которые были не тебе?

Откуда я знаю? Они были удалены, когда я зашёл на форум.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1530
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.23 - 21:10
#6758
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Цитата:
111:
В последний раз

А я когда-то жаловался на содержимое твоих комментариев? Завязывай с ложью
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1530
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.23 - 21:15
#6759
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Цитата:
111:
когда ты нажаловался не только на меня, а и на своего друга

Жаловался я на бездействие модераторов, когда на утро четверга тебе не понизили статус после трёх удалённых комментов, так что не надо гнать волну :lol: 8-) :-o
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1530
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.23 - 21:28
#6760
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Цитата:
111:
Как это назвать?

Что назвать? То, что тебе статус понизили после моего вопроса админа? Торжеством справедливости, наверное. У нас же равноправие, и тебе тоже никто не запрещает следить за справедливостью :lol: 8-) :-o
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