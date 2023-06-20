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≡ Как решают проблемы с питьевой водой в селах, прокомментировал аким района в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47024
Как решают проблемы с питьевой водой в селах, прокомментировал аким района в Костанайской области
Отправлено: 20.06.23 - 17:15
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В ходе осмотра водопровода в селе Красносельское выявили нарушения: на объекте не хватало оборудования и некоторые работы выполнены не были. Теперь же аким района добавляет - проект и вовсе составлен неточно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26778
Re: Как решают проблемы с питьевой водой в селах,...
Отправлено: 20.06.23 - 17:15
#1
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Цитата:
В этом году продолжается строительство водопровода и 


Продолжается..
36 лет..
В Украине вон ГЭС взорвали, всю зиму бомбили, полтора года без перерыва, водоводы, отопление, электричество и сегодня ночью опять все это дело бомбили..
И представляете, там за пару часов после каждой бомбежки водоводов, дамб, плотин и прочего, вода есть!
А вы там строите, скоро будет как пол века..
За 30 лет, что вы строите в деревне водовод, саудиты, живущие в сараях в пустыне, пересели с баранов и верблюдов, на самые роскошные авто и яхты, имеют каждый у себя дворцы, на Родине, а не где то там..
А вы, водовод продолжает строится аж целых 5 километров, 30 лет...
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d
§ dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
406
Re: Как решают проблемы с питьевой водой в селах,...
Отправлено: 20.06.23 - 20:13
#2
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Юблейное Рреконструкция ничего в НГ не меняется
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