Отправлено: - 20:12

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД...ЗАЛУЖНОГОЗалужный нашёлся. В принудительном порядкеПо всей видимости, дизайнеры вернулись из отпуска, и в телеграм-канале главкома ВСУ Валерия Залужного, наконец, появилось новое видео с его участием.Главная деталь ролика, на которую постоянно обращают наше внимание – дата. Съёмки якобы велись 17 июня.Правда, смущает, что ролик весь состоит из склеек и ретуши. Ну да ладно, простим дизайнеру эту оплошность. В конце концов, весь мир ждал Валерия – такая премьера!Забавно, что ресурс для склейки нашли ровно после того, как президент России Владимир Путин ответил на вопрос военных корреспондентов: "где Залужный?". На известной встрече о главкоме ВСУ заговорил военкор Александр Сладков. Путин аккуратно заметил, что Залужный, по всей видимости, за границей. Впрочем, это лишь версия… Но даже после неё главкома ВСУ нашли принудительно. Как говорится, живым или мёртвым.Главком ВСУ Валерий Залужный не появлялся на публике на протяжении пары месяцев. Более того, украинские инсайдеры настаивали, что в наступлении ВСУ он не участвует, поскольку не согласился с планом штурма, считая его самоубийственным. Потому главкома отстранили даже от участия в ставках с Зеленским.Другая версия заключалась в том, что Залужный находится в госпитале после тяжёлого ранения, полученного ещё в начале мая при ракетном ударе по командному пункту в районе села Посад-Покровское под Херсоном. Сначала главкома доставили в Николаев, а затем и в военный госпиталь в Киеве, где генералу провели трепанацию черепа. Прогноз был неутешительный: "жить будет, но выполнять свою работу не сможет".Собственно, так и получилось. На штурм ВСУ повел командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский под пристальным взглядом зарубежных кураторов. Что из этого вышло, мы знаем – кладбище "Леопардов" и "Брэдли" все видели.З.Ы. Помимо официального видео с Залужным, дарим вам ещё и неофициальное. Ребята тут нашли... Красивое!