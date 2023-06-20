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≡ Когда я вырасту, я стану... Как выбирать профессию, чтобы она стала актом по любви, а не браком по расчету
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47024
Когда я вырасту, я стану... Как выбирать профессию, чтобы она стала актом по любви, а не браком по расчету
Отправлено: 20.06.23 - 19:00
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Перед нынешними выпускниками наступила пора окончательного решения, куда пойти учиться. Сегодня у меня в статье три героя. Каждый из них - на разном этапе пути своей самореализации.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6148
Re: Когда я вырасту, я стану... Как выбирать профессию, чтобы...
Отправлено: 20.06.23 - 19:00
#1
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С детьми надо беседовать, надо каждого направить по способностям. Жаль что до сих пор нет в школах психологов по профориентации, чтобы увидел кто на что способен. Например, ко мне просились продавцами молоденькие девчонки, они не могли в уме сложить пять коробок печенья по пять кило каждая и умножить на стоимость (тогда 200 тенге).
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12682
Когда я вырасту, я стану... Как выбирать профессию, чтобы она стала актом по любви, а не браком по расчету
Отправлено: 20.06.23 - 19:33
#2
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А я до сих пор не решил кем стану когда выросту)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26777
Re: Когда я вырасту, я стану... Как выбирать профессию, чтобы...
Отправлено: 20.06.23 - 19:36
#3
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Наш старший сегодня на красный диплом сдал.
Программист.
Пойдет на пятый курс почему то и потом ускоренный универ..
Впервые слышу.
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