Отправлено: - 17:24

Украинцы смеются над новыми регионами России, ДНР и ЛНР.Показали, какие до войны автобусы были и какие после..А у нас выходит всегда была и идет война?В мирное и богатое время, мы не можем себе позволить нормальные автобусы европейского качества!