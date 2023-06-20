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≡ Финансирование льготного автокредитования сократят. Часть возвратных средств направят на покупку автобусов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47024
Финансирование льготного автокредитования сократят. Часть возвратных средств направят на покупку автобусов
Отправлено: 20.06.23 - 17:24
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Программу льготного автокредитования переориентируют: возвращаемые в банки средства будут направлять на покупку автобусов, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26777
Re: Финансирование льготного автокредитования сократят. Часть...
Отправлено: 20.06.23 - 17:24
#1
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Украинцы смеются над новыми регионами России, ДНР и ЛНР.
Показали, какие до войны автобусы были и какие после..



А у нас выходит всегда была и идет война?
В мирное и богатое время, мы не можем себе позволить нормальные автобусы европейского качества!
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1763
Re: Финансирование льготного автокредитования сократят. Часть...
Отправлено: 20.06.23 - 19:34
#2
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Цитата:
111:

У нас принцип - будем ездить на рухляди, терпеть постоянный рост тарифов и цен и т.д., лишь бы не было войны.
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