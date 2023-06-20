Re: Когда я вырасту, я стану... Как выбирать профессию, чтобы...

Отправлено: - 19:00

С детьми надо беседовать, надо каждого направить по способностям. Жаль что до сих пор нет в школах психологов по профориентации, чтобы увидел кто на что способен. Например, ко мне просились продавцами молоденькие девчонки, они не могли в уме сложить пять коробок печенья по пять кило каждая и умножить на стоимость (тогда 200 тенге).