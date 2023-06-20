НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 450 из 451«1...448449450451»
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26777
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.23 - 13:31
#6736
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут он говорит, что Донбасс целый, его 8 лет бомбили, но только видны некоторые прилеты.
Тогда как признал, что российская армия все выжигает, все мирные дома своими солнцепеками, чему радуется до сих пор наш Уважаемый фейкомет..
И за год российская армия просто разрушила все и никого не освободила..
И это заметьте ярый сторонник войны..




10я минута, признал, что российские военные это просто мародеры..
- Надо сейчас оставаться дома кому то, а то российские солдаты утянут...

[Исправлено: 111, 20.06.2023 - 13:36]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26777
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.23 - 13:57
#6737
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх пропаганда..
Ладно бы это говорили украинские пропагандисты, хотя они не раз говорили, что российские оккупанты это просто стая мародеров.
Но некоторым ВИП Z-патриотам понадобилось полтора года, чтобы это наконец то это признать..
Ну хотя бы так, это по крайней мере честно..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26777
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.23 - 14:25
#6738
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Детей видели, а вот таких стариков еще нет..

Пермская полиция составила протокол о «дискредитации ВС» на 82-х летнего пенсионера Александра Никонова. Пенсионер пишет книги и издает их за свой счет16 мая Никонов продавал свои книги на улицах Перми и общался с прохожими. В какой-то момент он ввязался в спор с молодым человеком по фамилии Сахаров по поводу войны с Украиной. В итоге Сахаров написал донос на пенсионера, в котором обвинил пожилого человека в дискредитации армии.Сотрудники полиции забрали Никонова в участок и составили протокол по статье 20.3.3. Суд состоится 4 июля. На данный момент Александр Никонов — самый возрастной из привлекаемых по административной статье о дискредитации армии, сообщает его адвокат Артем Файзулин.

Эх z-патриоты..
Как мелко же вы действуете..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7741
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.23 - 14:41
#6739
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
И семь миллионов казахов наверно правильно что поубивали при Сталине

----Вот только зачем глупости писать ?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26777
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.23 - 14:46
#6740
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Слова Гиркина о Путине начали цитировать все кому не лень.
Не в бровь, а в глаз..

Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6148
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.23 - 16:18
#6741
Комментарий удален модератором.
Профайл Посетить вебсайт
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26777
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.23 - 17:06
#6742
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трижды воскресший..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26777
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.23 - 18:43
#6743
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще один воскресший, у которого раздроблена голова была три дня назад в Германии, как соврал Уважаемый..
С Мацудо Куниори стоит, наверно манекен..



Эх, фейкометы..
Даже врать не можете нормально..

[Исправлено: 111, 20.06.2023 - 18:43]
Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9381
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.23 - 18:46
#6744
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
СЧЕТ НА МЕСЯЦЫ
ВСУ осталось от силы пять месяцев: Столтенберг случайно выдал главную тайну


НАТОГенсек НАТО Йенс Столтенберг случайно выдал главную тайну НАТО. Ну как выдал… Сказал А, а про Б догадаться нетрудно. В общем, ВСУ осталось от силы пять месяцев.Украина "съела" все запасы Германии. В арсеналах лежит примерно 20 тысяч снарядов для артиллерии 155-миллиметрового калибра. К 2031 году должно быть 230 тысяч, в противном случае ФРГ перестанет соответствовать требованиям НАТО.Об этом Столтенберг заявил открыто.

То, о чём он умолчал, - такая же ситуация и в других странах, ведь для Украины опустошали арсеналы примерно одинаково. Итого у европейской части НАТО на всех 150-200 тысяч снарядов. Пришло время выгребать запасы Израиля и Южной Кореи, но и они не бесконечны.Реальные объёмы производства боеприпасов могут восполнить 15-25% от общего объёма. Если оптимизировать заводы, то, может быть, получится 30-35%. Но это скромно, совсем скромно.Нельзя забывать ещё и о том, что натовской артиллерии у ВСУ маловато. В основном советские калибры. Их производят в восточноевропейских лимитрофах, но в таких незначительных количествах, что и говорить смешно. Имеющиеся на складах запасы почти иссякли.

Про износ стволов и отсутствие запчастей и вовсе промолчим. С средствам ПВО советского производства боеприпас невосполним. К западным – улетает будто в бездонную бочку. В общем, НАТО испытывает очень неприятные ощущения, видя, как его запасы сжираются на Украине с молниеносной скоростью."Всё, всё что нажито непосильным трудом…" – в общем, окончание фразы все знают. Так что падения боеспособности ВСУ не избежать. Украинской армии осталось три-четыре, от силы пять месяцев.PS: Так вот почему Столтенберг так испугался вопроса о том, не хотел бы он остаться генсеком НАТО ещё не один срок. Промямлил, заикаясь что-то вроде "Чур меня, чур" и нервно улыбнулся.
Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9381
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.23 - 18:55
#6745
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЭСТОНИЯ ДЛЯ ИЗВРАЩЕНЦЕВ
Эстония стала первой страной на постсоветском пространстве, где узаконили однополые "браки"
Парламент Эстонии узаконил однополые "браки". Но извращенцам разрешат вступать в "брак" только с 1 января следующего года. Отметим, что Эстония стала первой страной на постсоветском пространстве, где официально власти легализовали так называемые однополые "браки", хотя такие "союзы" в Европе, к сожалению, давно не новость.

Согласно принятому закону, теперь вступать в "брак" могут "два совершеннолетних лица независимо от их пола". К слову, документ не получил в парламенте Эстонии однозначной поддержки. Решение хотя и было принято большинством голосов (55 парламентариев поддержали законопроект), но было немало и тех, кто был категорически против (34 депутата). Впрочем, новый закон заработает не сразу, а лишь с 1 января следующего года.
Увы, "браком" между извращенцами эстонские депутаты не ограничились - документом также разрешается таким "парам" усыновлять детей. С другой стороны, законом введено ограничение: у ребёнка не может быть более двух родителей.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26777
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.23 - 18:56
#6746
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А, вот объяснение у фейкометов..

Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9381
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.23 - 19:00
#6747
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ВЫЖИВШИЙ ИЗ... РЕАЛЬНОСТИ
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, мало кто может это делать (с). Поэтому Байден смотрит в прошлое.

Выступая в Калифорнии президент США пообещал американцам сохранить к 2020 году 30% всех земельных и водных ресурсов страны.Забыл какой нынче год на дворе? Бывает...
Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9381
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.23 - 19:07
#6748
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дроны-камикадзе атаковали Новую Каховку. Трое раненных
С самого утра украинские дроны-камикадзе атаковали Новую Каховку. Информацию об этом сообщил оперштаб городского округа. Там же уточнили, что в результате этой атаки были ранены три мирных жителя.Специальный корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева у себя в Телеграм-канале уточнила, что все трое пострадавших находятся сейчас в больнице. "Одна девушка в тяжёлом состоянии", - добавила журналистка.
Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9381
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.23 - 19:16
#6749
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПОД ТУЖЕ ДУДКУ
Украинский пример оказался заразительным: Дуда занялся люстрацией

Польский президент – отъявленный русофоб, это признают даже на Западе. Почему именно его так гложет ненависть к России и русским, достоверно неизвестно. Но многие страницы из жизни Польши так называемого "советского периода" стоят вызывают у Дуды приступы своего рода "мизантропии".
Бороться с этим пан Анджей не может, а потому на днях он подписал закон, запрещающий состоять на государственной службе людям, которые в 1944-1990 годах работали в органах государственной безопасности. Тех, кто сейчас работает в структурах, должны уволить.
Однако у решения есть обратная сторона. Уволенные Дудой специалисты вполне закономерно будут обижены на президента. Многие захотят ему отомстить и могут сыграть на руку России. Лучшего способа создать группу высококлассных шпионов, работающих на Москву прямо внутри своей страны, не придумаешь.Остаётся открытым и другой вопрос. Почему Дуда решил "проехаться" по карьерам именно сотрудников органов безопасности? Логично было бы предположить, что в борьбе против всего русского нужно разогнать и всех сотрудников госаппарата. Но этого не произошло, что явно намекает на личные мотивы решения президента страны.
Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9381
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.06.23 - 19:19
#6750
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ
«Деколонизация на марше»: В Киеве побороли бюст Гагарина. Заживут…



Большое достижение у борцов с «тоталитарным прошлым и деколонизацией». Они повалили с постамента бюст первого космонавта Юрия Гагарина. Небольшой монумент находился во дворе Центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодежи Дарницкого района.
Профайл
Страница 450 из 451«1...448449450451»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: yudjin

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS