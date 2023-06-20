Отправлено: - 18:46

СЧЕТ НА МЕСЯЦЫВСУ осталось от силы пять месяцев: Столтенберг случайно выдал главную тайнуНАТОГенсек НАТО Йенс Столтенберг случайно выдал главную тайну НАТО. Ну как выдал… Сказал А, а про Б догадаться нетрудно. В общем, ВСУ осталось от силы пять месяцев.Украина "съела" все запасы Германии. В арсеналах лежит примерно 20 тысяч снарядов для артиллерии 155-миллиметрового калибра. К 2031 году должно быть 230 тысяч, в противном случае ФРГ перестанет соответствовать требованиям НАТО.Об этом Столтенберг заявил открыто.То, о чём он умолчал, - такая же ситуация и в других странах, ведь для Украины опустошали арсеналы примерно одинаково. Итого у европейской части НАТО на всех 150-200 тысяч снарядов. Пришло время выгребать запасы Израиля и Южной Кореи, но и они не бесконечны.Реальные объёмы производства боеприпасов могут восполнить 15-25% от общего объёма. Если оптимизировать заводы, то, может быть, получится 30-35%. Но это скромно, совсем скромно.Нельзя забывать ещё и о том, что натовской артиллерии у ВСУ маловато. В основном советские калибры. Их производят в восточноевропейских лимитрофах, но в таких незначительных количествах, что и говорить смешно. Имеющиеся на складах запасы почти иссякли.Про износ стволов и отсутствие запчастей и вовсе промолчим. С средствам ПВО советского производства боеприпас невосполним. К западным – улетает будто в бездонную бочку. В общем, НАТО испытывает очень неприятные ощущения, видя, как его запасы сжираются на Украине с молниеносной скоростью."Всё, всё что нажито непосильным трудом…" – в общем, окончание фразы все знают. Так что падения боеспособности ВСУ не избежать. Украинской армии осталось три-четыре, от силы пять месяцев.PS: Так вот почему Столтенберг так испугался вопроса о том, не хотел бы он остаться генсеком НАТО ещё не один срок. Промямлил, заикаясь что-то вроде "Чур меня, чур" и нервно улыбнулся.