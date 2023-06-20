Тут он говорит, что Донбасс целый, его 8 лет бомбили, но только видны некоторые прилеты. Тогда как признал, что российская армия все выжигает, все мирные дома своими солнцепеками, чему радуется до сих пор наш Уважаемый фейкомет.. И за год российская армия просто разрушила все и никого не освободила.. И это заметьте ярый сторонник войны..
10я минута, признал, что российские военные это просто мародеры.. - Надо сейчас оставаться дома кому то, а то российские солдаты утянут...
Эх пропаганда.. Ладно бы это говорили украинские пропагандисты, хотя они не раз говорили, что российские оккупанты это просто стая мародеров. Но некоторым ВИП Z-патриотам понадобилось полтора года, чтобы это наконец то это признать.. Ну хотя бы так, это по крайней мере честно..
Пермская полиция составила протокол о «дискредитации ВС» на 82-х летнего пенсионера Александра Никонова. Пенсионер пишет книги и издает их за свой счет16 мая Никонов продавал свои книги на улицах Перми и общался с прохожими. В какой-то момент он ввязался в спор с молодым человеком по фамилии Сахаров по поводу войны с Украиной. В итоге Сахаров написал донос на пенсионера, в котором обвинил пожилого человека в дискредитации армии.Сотрудники полиции забрали Никонова в участок и составили протокол по статье 20.3.3. Суд состоится 4 июля. На данный момент Александр Никонов — самый возрастной из привлекаемых по административной статье о дискредитации армии, сообщает его адвокат Артем Файзулин.
СЧЕТ НА МЕСЯЦЫ ВСУ осталось от силы пять месяцев: Столтенберг случайно выдал главную тайну
НАТОГенсек НАТО Йенс Столтенберг случайно выдал главную тайну НАТО. Ну как выдал… Сказал А, а про Б догадаться нетрудно. В общем, ВСУ осталось от силы пять месяцев.Украина "съела" все запасы Германии. В арсеналах лежит примерно 20 тысяч снарядов для артиллерии 155-миллиметрового калибра. К 2031 году должно быть 230 тысяч, в противном случае ФРГ перестанет соответствовать требованиям НАТО.Об этом Столтенберг заявил открыто.
То, о чём он умолчал, - такая же ситуация и в других странах, ведь для Украины опустошали арсеналы примерно одинаково. Итого у европейской части НАТО на всех 150-200 тысяч снарядов. Пришло время выгребать запасы Израиля и Южной Кореи, но и они не бесконечны.Реальные объёмы производства боеприпасов могут восполнить 15-25% от общего объёма. Если оптимизировать заводы, то, может быть, получится 30-35%. Но это скромно, совсем скромно.Нельзя забывать ещё и о том, что натовской артиллерии у ВСУ маловато. В основном советские калибры. Их производят в восточноевропейских лимитрофах, но в таких незначительных количествах, что и говорить смешно. Имеющиеся на складах запасы почти иссякли.
Про износ стволов и отсутствие запчастей и вовсе промолчим. С средствам ПВО советского производства боеприпас невосполним. К западным – улетает будто в бездонную бочку. В общем, НАТО испытывает очень неприятные ощущения, видя, как его запасы сжираются на Украине с молниеносной скоростью."Всё, всё что нажито непосильным трудом…" – в общем, окончание фразы все знают. Так что падения боеспособности ВСУ не избежать. Украинской армии осталось три-четыре, от силы пять месяцев.PS: Так вот почему Столтенберг так испугался вопроса о том, не хотел бы он остаться генсеком НАТО ещё не один срок. Промямлил, заикаясь что-то вроде "Чур меня, чур" и нервно улыбнулся.
ЭСТОНИЯ ДЛЯ ИЗВРАЩЕНЦЕВ Эстония стала первой страной на постсоветском пространстве, где узаконили однополые "браки" Парламент Эстонии узаконил однополые "браки". Но извращенцам разрешат вступать в "брак" только с 1 января следующего года. Отметим, что Эстония стала первой страной на постсоветском пространстве, где официально власти легализовали так называемые однополые "браки", хотя такие "союзы" в Европе, к сожалению, давно не новость. Согласно принятому закону, теперь вступать в "брак" могут "два совершеннолетних лица независимо от их пола". К слову, документ не получил в парламенте Эстонии однозначной поддержки. Решение хотя и было принято большинством голосов (55 парламентариев поддержали законопроект), но было немало и тех, кто был категорически против (34 депутата). Впрочем, новый закон заработает не сразу, а лишь с 1 января следующего года. Увы, "браком" между извращенцами эстонские депутаты не ограничились - документом также разрешается таким "парам" усыновлять детей. С другой стороны, законом введено ограничение: у ребёнка не может быть более двух родителей.
ВЫЖИВШИЙ ИЗ... РЕАЛЬНОСТИ Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, мало кто может это делать (с). Поэтому Байден смотрит в прошлое. Выступая в Калифорнии президент США пообещал американцам сохранить к 2020 году 30% всех земельных и водных ресурсов страны.Забыл какой нынче год на дворе? Бывает...
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