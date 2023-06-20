Re: Новые слушания по ПДП для застройки микрорайона...

Отправлено: - 18:15

"Энергосистема Казахстана на пределе. Дефицит почти в шесть миллиардов киловатт-часов к концу года прогнозирует профильное ведомство. Всего по стране насчитывается 207 электрических станций, но и их недостаточно для быстро строящихся городов. В этом случае под вопрос ставится рациональность строительства жилых домов и предприятий без обновления энергетической инфраструктуры. Уже это ни для кого не секрет, кроме дефицита тепла, у нас есть дефицит воды и канализационных сооружений. Прежде чем ты строишь какой-то объект или часть города, ты должен обязательно запрограммировать или запроектировать некий резерв любых инфраструктурных мощностей. Будь то тепло или электроэнергия, вода, канализация или другое. Если ты этого не делаешь, то у тебя получатся просто коробки, которые будут ждать, когда достроится остальная инфраструктура." Эта цитата взята из выводов экспертов при правительстве РК. Что то меня терзают смутные сомнения, что у нас просчитаны эти риски, ведь нагрузки возрастут в десятки раз (сравните количество семей в частном секторе/квартале и многоэтажных "человейниках"..). Всё смахивает на очередную "компанейщину" , будь то массовая застройка старой части города со сносом в том числе оставшихся памятников градостроительства , или (новая инициатива)-водоснабжения сельской местности.. Как я недавно прочитал в СМИ - в СКО (откуда к нам прибыл новый Аким) ПОЛНОСТЬЮ провалена программа водоснабжения сёл ,но средства (как всегда у нас) освоены.