Отправлено: - 17:15

В этом году продолжается строительство водопровода и

Цитата:Продолжается..36 лет..В Украине вон ГЭС взорвали, всю зиму бомбили, полтора года без перерыва, водоводы, отопление, электричество и сегодня ночью опять все это дело бомбили..И представляете, там за пару часов после каждой бомбежки водоводов, дамб, плотин и прочего, вода есть!А вы там строите, скоро будет как пол века..За 30 лет, что вы строите в деревне водовод, саудиты, живущие в сараях в пустыне, пересели с баранов и верблюдов, на самые роскошные авто и яхты, имеют каждый у себя дворцы, на Родине, а не где то там..А вы, водовод продолжает строится аж целых 5 километров, 30 лет...