НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Полицейские автомобили, выглядящие как обычные машины, начали следить за порядком на дорогах Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47022
Полицейские автомобили, выглядящие как обычные машины, начали следить за порядком на дорогах Костаная
Отправлено: 20.06.23 - 11:55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Речь идет не о специализированных авто, оснащенными сигнальными маячками и цветогафическими схемами, а об обычных служебных автомобилях. Таким образом полиция внедряет эффект «постоянного присутствия на дорогах».
Читать новость

drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25932
Re: Полицейские автомобили, выглядящие как обычные машины,...
Отправлено: 20.06.23 - 11:55
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно - пора!... :-o
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
486
Re: Полицейские автомобили, выглядящие как обычные машины,...
Отправлено: 20.06.23 - 12:13
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
следить они мастера, а когда на перекрестках не работают светофоры и возникают явные аварийные ситуации, то их тут нема. Могли бы и постоять помахать палочкой некоторое время, народ был бы благодарен.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12679
Re: Полицейские автомобили, выглядящие как обычные машины,...
Отправлено: 20.06.23 - 12:48
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
После успешного апробирования его на улицах города такие автомобили будут курсировать по дорогам области.

Ну конечно успешно всё получится. Бабосики будут бежать ручьём. Разметки нарисовали уже. Зачем стеснятся и апробировать? Вперёд и с песней)
Профайл
olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1341
Re: Полицейские автомобили, выглядящие как обычные машины,...
Отправлено: 20.06.23 - 13:48
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что означает «обычный служебный автомобиль»? Они ездят на необычных что ли? И опять всё направлено на выявление нарушений, не на профилактику.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26773
Полицейские автомобили, выглядящие как обычные машины, начали следить за порядком на дорогах Костаная
Отправлено: 20.06.23 - 14:00
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Крысить теперь будут..
Что ж, будем договариваться с человеком, с камерой то не договоришься..
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
931
Re: Полицейские автомобили, выглядящие как обычные машины,...
Отправлено: 20.06.23 - 16:38
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
эффект «постоянного присутствия на дорогах»
...
:-) Красивую формулировку придумали. А как она согласуется с законом?
Здравого смысла в этом действе - ни на грош. Единственная цель - выполнить план по сбору штрафов.
Ведь водителя привлечь легче, нежели "лося", скачущего через дорогу где приспичит.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15785
Полицейские автомобили, выглядящие как обычные машины, начали следить за порядком на дорогах Костаная
Отправлено: 20.06.23 - 16:52
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
Здравого смысла в этом действе - ни на грош.

Не согласен. Очень даже есть - чтобы у всех лихачей в голове засело что их в данный момент могут снимать. Так и нарушений меньше станет. Машины даже можно не выпускать или выпустить парочку и показательно оштрафовать.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 72, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 70
Зарегистрированные пользователи: 111, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS